Nothing lancia il Glyph Composer, un’app per creare suonerie personalizzate con le luci del Phone

Nothing, il marchio di tecnologia di consumo fondato da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus, sta preparando il lancio del suo secondo smartphone, il Nothing Phone (2), previsto per l’11 luglio.

Ma prima di svelare il nuovo dispositivo, l’azienda ha annunciato una novità interessante per i suoi utenti: il Glyph Composer, un’app che permette di creare suonerie personalizzate con le luci della Glyph Interface, la caratteristica interfaccia posteriore composta da oltre 900 LED che si trova sui Phone di Nothing.Il Glyph Composer sarà disponibile sia per il Phone (2) che per il Phone (1), il primo smartphone lanciato da Nothing lo scorso anno.

L’app consentirà agli utenti di comporre le proprie Glyph Ringtone, ovvero una sequenza di suoni e luci corrispondenti che si muovono a ritmo sul retro degli smartphone. Gli utenti potranno scegliere tra diversi toni e mix di suoni preimpostati o creare la propria combinazione, premendo il pulsante di registrazione e salvando la suoneria come file audio multitraccia. Le Glyph Ringtone avranno una durata di 8-10 secondi e si sincronizzeranno con il sistema Glyph sul retro dello smartphone.

Per rendere ancora più speciale questa funzionalità, Nothing ha stretto una collaborazione con gli Swedish House Mafia, il famoso gruppo di musica elettronica che ha sostenuto Nothing fin dall’inizio. Gli Swedish House Mafia hanno creato il loro Glyph Sound Pack, una raccolta di 5 toni e mix sonori distinti che gli utenti potranno utilizzare per creare la loro suoneria Glyph o mixarli con le altre opzioni disponibili.

Il Glyph Sound Pack degli Swedish House Mafia sarà rilasciato nel corso dell’estate e sarà compatibile con entrambi i Phone di Nothing.Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con i pionieri della musica house Swedish House Mafia per presentare sia Glyph Composer che il nostro primo Glyph Sound Pack. Axwell, Steve e Sebastian sono stati i primi sostenitori di Nothing, quindi ci è sembrato naturale innovare con loro su un prodotto con cui i creatori di tutto il mondo possono confrontarsi“.

Anche gli Swedish House Mafia hanno espresso la loro soddisfazione per la partnership: “Siamo entusiasti di collaborare con Nothing per creare qualcosa di unico e innovativo. Abbiamo sempre cercato di spingere i confini della musica e della tecnologia e crediamo che Nothing abbia lo stesso spirito. Speriamo che gli utenti si divertano a creare le loro suonerie Glyph con il nostro Sound Pack“.

Il Glyph Composer è solo una delle novità che Nothing ha in serbo per i suoi utenti. Il prossimo 11 luglio scopriremo tutti i dettagli sul Phone (2), il nuovo smartphone che promette di rompere le barriere tra persone e tecnologia, offrendo un’esperienza user-friendly e personalizzabile. Inoltre, Nothing presenterà anche la nuova versione del suo sistema operativo, Nothing OS 2.0, che dovrebbe portare miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e funzionalità. Nothing è un marchio che si propone di offrire prodotti tecnologici di qualità a prezzi accessibili, puntando sulla trasparenza e sulla semplicità. Oltre ai Phone, Nothing ha lanciato anche i suoi auricolari wireless Ear (2), che hanno sostituito gli Ear (1), il primo prodotto dell’azienda. Gli Ear (2) offrono un design elegante e minimalista, una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore e una batteria duratura.