Netflix: ufficiale la funzione "Download per te", annunciati nuovi contenuti d’animazione

Dopo aver innovato l’esperienza utente con la fruizione solo audio dei contenuti, e l’autospegnimento in caso di addormentamento, la piattaforma californiana di Reed Hastings, Netflix, ha incominciato a testare, anche in Italia, una nuova ed attesa funzionalità, e riservato primizie anche per il pubblico dei giovanissimi.

Da quartier generale di Los Gatos, la regina dello streaming ha incominciato a testare in diversi mercati una novità che mette assieme l’utilità dei suoi suggerimenti con la funzione Smart Downloads (scaricamento automatico dell’episodio successivo a quello già visto di una serie che si sta seguendo): il tutto si è tradotto nella funzione/sezione, ad oggi non ancora attiva (su piattaforma Android) per tutti, nota come “Download per te” che, per inciso, permetterà di visionare anche in assenza di connettività alcuni contenuti potenzialmente graditi per l’utente.

Nel caso la funzione sia abilitata, all’entrata nell’app si verrà accolti da una notifica informativa ad hoc e, nella scheda Download, si troverà la nuova sezione che recherà, opportunamente segnalati quando disponibili, alcuni film o episodi di serie TV scaricati automaticamente – sotto rete WiFi – dalla piattaforma sulla base delle passate esperienze di fruizione dell’utente.

Quest’ultimo, che quindi godrà del beneficio di poter guardare qualcosa di suo gusto anche senza consumare traffico dati o nel caso di connessione mobile problematica, in ogni caso, potrà stabilire quanto dovrà essere lo spazio occupato localmente dai contenuti scaricati, e addirittura (come già possibile anche per Smart Downloads) disattivare la funzionalità in questione, qualora non interessasse o intendesse avvalersene.

Dedicata al pubblico dei più giovani, dopo gli ottimi risultati ottenuti con la serie animata “Cyberpunk Ghost in the Shell: SAC 2045”, è la novità comunicata da Netflix in un’altra occasione, secondo la quale verrà prodotta (non è noto con che tempistiche e tecnica d’animazione) una serie e un film animati dedicati alla saga fantasy Redwall dello scrittore Brian Jacques: il film, diretto dal premio Emmy Patrick McHale, sarà basato sul primo libro (dei 22 scritti) di tale saga, mentre la serie ripercorrerà le avventure del topo guerriero Martin, apparso nel 6° tomo del ciclo narrativo.