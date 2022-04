Netflix: in arrivo il Category Hub e la Netflix Geeked Week

Reduce da una trimestrale da incubo, Netflix ha annunciato alcune novità, anche per lasciarsi alle spalle le difficoltà, confermando l’organizzazione di un’importante kermesse per Giugno, e il varo di un utile roll-out per migliorare l’esperienza utente.

Da tempo Netflix dedica grandi attenzioni al mondo dei nerd e dei geek, non solo col suo crescente impegno verso i videogame, ma anche con veri e propri contenuti filmici graditi a questo target, come la trasposizione della saga fantasy The Witcher. Sempre in tema di attenzione verso il pubblico in questione, la piattaforma ha confermato l’organizzazione, a Giugno, dell’attesa kermesse Netflix Geeked Week, che si terrà dal 6 al successivo 10 Giugno.

Nell’occasione, sono attesi trailer e anteprime di vari contenuti, magari relativi alle nuove stagioni di serie già in onda, o di altre ancora inedite: non mancheranno delle vere e proprie conferenze e dei panel con i cast delle varie produzioni. Tra questi ultimi, potrebbe esservi anche quello col cast dell’ancora inedito Live Action del cartone animato ONE PIECE, visto che il relativo account ufficiale su Twitter ha ricondiviso l’annuncio di Netflix con annesso tag verso i principali membri del cast che, quindi, potrebbe intervenire per mostrare magari le prime immagini ufficiali del set delle riprese.

Dopo aver annunciato il pulsante di valutazione col doppio pollice alzato, Netflix si appresta a cambiare di nuovo la sua interfaccia, offrendo presto, a tutti gli utenti del globo una nuova interfaccia per la sua app per TV, in cui verrà cambiato il modo di proporre i suggerimenti. Al posto di come avviene ora, con categorie uguali per tutti, legati a generi ed eventi, poste “sotto le righe Popolari, Tendenze e Continua a guardare”, verrà istituito un “Category Hub“, cui si accederà dal menu a sinistra relativo ai profili di bambini e adulti.

Qui, in particolare, vi saranno, secondo un ordine personalizzato per i vari abbonati, le categorie Top 3 personalizzate sulla base delle abitudini dell’utente, alcune categorie personalizzate popolari a livello globale, diverse collezioni curate per omaggiare alcuni eventi (es. la Giornata mondiale della Terra o internazionale della Donna), categorie generali diffuse a livello globale (in pratica: commedia, azione, horror, dramma, anime, etc), e “rilevanti a livello locale (non tutte le categorie sono disponibili in tutti i paesi)“.