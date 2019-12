Netflix, Amazon, YouTube: è sfida di novità natalizie tra i colossi dello streaming

Quello della multimedialità è decisamente un settore molto remunerativo per i colossi hi-tech che, nelle ultime settimane, anche per migliorare le proprie stime di fine anno, si sono sfidati a suon di novità, come quelle appena rilasciate da Netflix, Amazon, YouTube.

Netflix, con l’ultimo aggiornamento della sua app in beta (7.38.0 build 17 34627), ha aggiunto – alla già esistente funzione “smart download” (cancellazione automatica degli episodi visiti delle serie TV e prelievo di quelli non guardati) – un’altra funzione simile, “Download for You“, che mira a scaricare (sotto Wi-Fi) quei contenuti, anche film e spettacoli/programmi, che potrebbero interessare all’utente che non li abbia ancora guardati. Quanto prelevato (debitamente soggetto a notifica) online verrà depositato, per un massimo di 1 GB (ma è possibile settare di più) quanto a spazio occupato localmente, all’interno della sezione Download che, per altro, è stata ridisegnata, con miniature più grandi, espandibili sì da rivelare gli episodi in esse contenute con, nel caso dei contenuti “Download for You”, delle informazioni aggiuntive.

Sempre nella medesima app, risulta implementato un (non troppo celere nell’adottare quanto scelto) selettore verticale per la regolazione della luminosità in fase di riproduzione e, all’interno della sezione Diagnostica presente nelle impostazioni dell’app sotto la voce Altro, un riguardo delle specifiche, inclusivo della risoluzione massima, dei codec supportati, e dell’eventuale abilitazione all’HDR per quanto riguarda il dispositivo utilizzato.

Anche da Amazon sono in arrivo corpose novità. Il colosso di Seattle fondato da Jeff Bezos, oltre ad aver promosso (per chi non fosse mai stato iscritto al servizio) uno speciale abbonamento ad Amazon Music Unlimited (un bouquet di 50 milioni di canzoni), prezzandolo mensilmente a 0.99 euro (in luogo dei tradizionali 9.99) per massimo quattro mesi, ha messo a disposizione dei device Fire TV – via download automatico – una nuova app, “News”, che troverà spazio nella sezione “Le tue app e i tuoi canali” presente in Home.

Grazie alla nuova arrivata (per ora negli USA), l’utente potrà fruire – gratuitamente – di video notizie fornite (ad es.) da CBS, Yahoo, Bloomberg, Reuters, Sports Illustrated, Entertainment Weekly, anche live (da Yahoo News e CBS News) o di tendenza (divise nelle categorie finanza, politica, sport, affari, tecnologia), dopo aver selezionato inizialmente i canali e le categorie preferite: a quel punto, nel chiedere ad Alexa di riprodurre le notizie (via telecomando, Fire TV Cube, o Amazon Echo), i contenuti verranno riprodotti secondo l’ordine di aggiunta in fase di setting. Ad Alexa si potrà anche chiedere di mettere in pausa, avanzare velocemente o riavvolgere un contenuto mentre, per dare un’occhiata ad altri contenuti dello stesso canale senza interrompere quel che si sta guardando, che rimarrà attivo in background, basterà pigiare il tato “Giù” sul telecomando, perché appaia un carosello contenutistico da esplorare e scrollare.

Rassicurata i propri utenti sul fatto che il video celebrativo Rewind 2019 non sarà brutto quanto quello dell’anno prima, record di dislike ricevuti, YouTube ha avviato su Amazon (dopo il Messico anche negli USA) la vendita natalizia di codici regalo (da 25 a 75 dollari, od oltre) che, una volta riscattati, potranno essere usati per abbonarsi a YouTube Premium/YouTube Music Premium ma che, portando a un accredito nel Play Store, saranno spendibili anche per comprare giochi, app, film, o per remunerare i creators che mettono a disposizione nei propri canali emoji o badge particolare per i supporters finanziatori.