Meta: team interno focalizzato sui video brevi, videogame NFL PRO ERA per il footaball in VR

Meta, ex Facebook Inc, che ha dato i natali a Facebook e che da qualche tempo si è dedicato alla edificazione del suo Metaverso, nelle scorse ore ha annunciato la disponibilità di un atteso videogioco per la piattaforma VR Meta Quest: il tutto arriva mentre circolano voci sempre più insistenti che vogliano un importante team interno rifocalizzato sui video in formato breve.

La prima novità relativa a Meta di questo breve recap riguarda un videogame, con l’arrivo su Meta Quest del titolo NFL PRO ERA, sviluppato da StatusPRO che, dalla collaborazione con la National Football League Player Association (NFLPA) e la lega di NFL stessa, ha tratto la licenza ufficiale per rappresentare, con tutte le caratteristiche reali del football, tutte le franchigie dell’associazione del football americano, oltre ai giocatori più importanti.

Nel caso del videogame NFL PRO ERA, il giocatore dovrà mettersi nei panni del proprio quaterback preferito e, scelta la tattica giusta, tra oltre 100 schermi, guidare il proprio team in partite 11 contro 11, vincendo i match grazie alle esecuzioni di pistol ace, quick slant 86 o shotgun, nonostante l’attenta difesa avversaria corra contro, nel tentativo di braccarlo ed evitare la meta.

Ovviamente, l’obiettivo finale sarà quello di vincere il Super Bowl ma, nel frattempo, per farsi trovare pronti, ci si può allenare in rapidi confronti di 2 minuti, cogliendo l’occasione per esplorare il campo, le linee laterali di ogni stadio, o anche solo per provare le ricezioni, senza dimenticare la modalità sandbox multigiocatore che consente di giocare con gli amici. A completare il gioco, che può essere comprato per 29.99 euro sulla piattaforma Quest, vi saranno anche dei mini-giochi che, permettendo di interpretare la vita del quaterback fuori dal campo, saranno l’occasione giusta per esplorare il campo di allenamento, familiarizzare col riscaldamento, e conoscere la propria sala trofei.

Dalla prolifica testata di insider Platformer (che già ha ipotizzato l’imminente lancio – per il 21 Settembre – del tasto edit per i tweet) arriva, grazie alla testimonianza di una persona informata dei fatti, l’argomento della seconda notizia, ovvero la decisione di Meta di ridimensionare le mansioni del team NPE (New Product Experimentation, npe.fb.com) che, costituito nel 2019, si era occupato sinora di ideare un po’ di tutto, dagli strumenti aziendali ai giochi.

Ora, secondo le rivelazioni fornite, NPE dovrà concentrarsi sull’innovazione riguardante i video in formato breve che, come emerso grazie al Wall Street Journal, non hanno tutto l’appeal e il coinvolgimento che ci si aspettava: interpellata in merito, l’azienda di Menlo Park, tramite il responsabile di prodotto Chris Cox, ha fornito una sostanziale ammissione del cambio di rotta trapelato, spiegando che il team in questione nel corso degli anni, tramite la creazione di decine di prodotti (es. Whale, CatchUp, Collab, Hobbi) e l’esplorazione di centinaia di idee, ha appreso cose che permetteranno di “aiutare i creatori a raccontare storie migliori e connettersi più profondamente con gli altri“, tanto più che “fin dal primo giorno, l’esplorazione di strumenti creativi è stata un’area di interesse per la sperimentazione di nuovi prodotti” (da parte di NPE, ndr).