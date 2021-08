Messenger: annunciate diverse novità per festeggiarne i 10 anni di vita

Di recente, Facebook ha annunciato il ri-trasferimento al client principale del social delle funzionalità relative alle chiamate, audio e video, prima appannaggio esclusivo di Messenger che, però, in occasione dei suoi 10 anni di vita (grazie all’acquisita Beluga, fondata all’epoca da 3 ex Google), guadagna nuove funzionalità, alcune delle quali già in rilascio.

In un post nella propria newsroom, Facebook, tramite la vice responsabile delle messaggistiche di Menlo Park, Loredana Crisan, ha condiviso la notizia del varo, con lo scopo di aiutare “a creare più ricordi con i tuoi amici e la tua famiglia”, di diverse funzionalità a beneficio di Messenger. Innanzitutto, arriva la possibilità di sfruttare un particolare sondaggio (“Most likely to”, ovvero “Chi è più probabile che”), in una chat di gruppo, per conoscerne meglio i partecipanti in base alle risposte che forniranno (con annesso premio finale conferito alla risposta più votata). Per appurare l’arrivo della nuova funzionalità, basta portarsi in una chat di gruppo, toccare il segno più, e poi “Sondaggi”.

Per ora negli USA sono già arrivate altre due novità: la prima prevede che si possa associare un effetto grafico a una parola di modo che, usandola in una chat, partirà una cascata dell’emoji che si è selezionato (es. il termine “compleanno” che scatena una cascata di coriandoli).

Per aiutare i propri contatti social a festeggiare il loro compleanno arriverà la possibilità di inviar loro un regalo in danaro intervenendo sul pulsante che apparirà nel post di compleanno, sia sul profilo dell’utente celebrato che nel proprio NewsFeed. L’utente festeggiato riceverà una notifica su Messenger a ogni regalo di questo tipo ricevuto e, una volta confermati i dati su Facebook Pay, potrà trasferire sul proprio conto corrente reale quanto accumulato con questa nuova opzione.

Nei mesi a venire, poi, arriverà un sistema semplificato per condividere tramite Messenger i contatti di Facebook, uno sfondo a palloncino, un pacchetto di adesivi “Messenger is 10!” e, tra le altre cose, una soundmoji con canzoncina di compleanno.