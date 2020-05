Instagram: ufficiale un nuovo sticker, in test 4 nuovi font per le Storie

Messe da parte importanti novità, come la possibilità di messaggiare direttamente dalla versione per PC, la facoltà di salvare i Live in IGTV o di applicare alle dirette un adesivo per le donazioni, Instagram, la popolare piattaforma per il photo-sharing di Facebook Inc, ha implementato un nuovo adesivo e, in più, confermato l’avvio di un test, anche in questo caso a beneficio delle Storie.

Di recente, sono molti gli adesivi che il team di Menlo Park ha attivato a favore dei propri utenti, basti pensare a “How Can I Help” (Come posso esserti di aiuto) e “Challenges”(Sfide, nato dalla constatazione che molte persone sfidavano un ulteriore utente tramite il sistema delle menzioni). A tali stickers se n’è appena aggiunto un altro, con tanto di conferma ufficiale di Instagram sul suo account Twitter, nella quale viene spiegato il senso dell’iniziativa.

Il nuovo adesivo, noto come “#Insta Prom“, comprensivo di vari effetti in realtà aumentata (AR), intende aiutare gli utenti che abbiano concluso la stagione scolastica a festeggiare l’evento con il canonico ballo di fine anno, seppur celebrato in forma diversa dal solito, ovvero a casa per via dell’emergenza coronavirus.

Per adoperare il nuovo adesivo, #Insta Prom, è necessario portarsi nell’area di registrazione delle Storie, ove dovrebbe comparire, a breve, nell’apposita sezione degli stickers, una volta che sarà giunta a conclusione la fase di attivazione da server remoto, che è ancora in corso di svolgimento.

Praticamente dagli albori, Instagram permette agli utenti di personalizzare le proprie Storie scrivendovi dei messaggi con alcuni font, ormai iconici, come Modern, Neon, Typeweiter, Classic, Strong: conscia dell’esigenza di rinnovarsi in tal senso, Menlo Park ha confermato l’avvio di test, con relativo coinvolgimento di pochi utenti, per 4 nuovi font che, pur mostrati in una GIF, non hanno ancora né un nome né una data precisa di rilascio.