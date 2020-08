Impegnata anche questa settimana nell’elaborare modifiche alle proprie feature, Instagram non ha mancato – però – di rilasciare una funzionalità per tutti, con gli utenti del celebre photo-sharing facebookiano che, da oggi, possono utilizzare il codice QR per condividere, o accedere, più facilmente agli account della piattaforma.

Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, il team del CEO Adam Mosseri è al lavoro, sotto traccia, su una marginale modifica dei Reels, limitatamente al meccanismo che permette di cercare la musica da applicarvi: rispetto al sistema oggi in auge, quello futuro potrebbe prevedere l’abbandono del sistema a due tab, mantenendo solo la voce “Cerca musica“.

Molto più importante, dunque, è la novità – questa comunicata ufficialmente – che vede Instagram avere esteso a tutto il mondo (stante il roll-out globale in corso) una funzione, in precedenza introdotta lo scorso anno in Giappone, rappresentata dai codici QR.

Evoluzione dei Nametag del 2018, che verranno quindi abbandonati, il codice QR di Instagram è un codice che, oltre a poter essere personalizzato, può essere scansionato e riconosciuto da qualsivoglia app di scansione degli elementi grafici e, quindi, non solo dalla fotocamera in-app di Instagram. L’utilizzo dello stesso, oltre che per gli utenti normali, tornerà particolarmente utile per le aziende: i negozi potranno esporlo in vetrina per informare ad esempio sugli orari di apertura, guidare sugli acquisti online tramite Shop, o fornire un rapido accesso al proprio profilo IG da seguire mentre i ristoranti, alle prese con la problematica coronavirus, abbandonando i menu fisici, potranno esibire dei segnaposto con tale codice, onde fornire agli avventori un pratico accesso online al loro menu digitalizzato.

Per creare un codice QR by Instagram, aggiornata l’app, basta recarsi nel menu in alto a destra, accessibile dall’icona dei tre trattini orizzontali: quivi giunti, tra le voci “Le tue attività” ed “Elementi salvati”, vi sarà Codice QR. Tippando tale voce, si potrà personalizzare il codice esibito dall’app, variandone la dominante cromatica, disseminandolo di emoji scelte a piacimento, o di mini-selfie a loro volta personalizzati con un ciambellone a forma d’unicorno o con bizzarri ma simpatici occhialoni da sole. Terminata la creazione del proprio codice QR, sarà possibile condividerlo tramite l’icona in alto a destra o, se del caso, si potrà procedere alla scansione di un altrui codice, pescandolo dalla propria Gallery o inquadrandolo (anche, ma non solo) con la fotocamera in-app auto-apertasi.