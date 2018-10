Instagram semplifica l’aggiunta di nuovi contatti tramite i Nametag

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In effetti, tale funzionalità è giunta anche a me, stamani: evidentemente, la sua diffusione è davvero molto ampia e generalizzata, dacché la si vede molto in giro, a suon di screenshot, in Rete. La Storia realizzata da Instagram, a mo' di tutotorial, per illustrare i Nametag, rende bene l'idea di come la feature funzioni, e di cosa possa realizzare ma, come per ogni strumento creativo, la miglior cosa da farsi è provare con le proprie mani, sino ad ottenere il risultato che meglio ci aggrada.