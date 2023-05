Instagram: testi canzoni sui Reels e risposte ai Reels via GIF animate

Di recente, Instagram è stata al centro dei rumors per alcune voci secondo le quali sarebbe in preparazione la funzione che consentirà di limitare i post agli amici più stretti (in stile Close Friends per le Storie). Ciò nonostante è già tempo di ulteriori novità per la celebre piattaforma di photo sharing di Meta.

Nello specifico, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato tramite le sue Storie, seguendo un’abitudine già intrapresa in passato, il roll-out di una nuova funzione, che consente di rispondere ai Reels, il formato corto anti TikTok di questa piattaforma, tramite l’impiego delle GIF animate. Tale funzionalità dovrebbe piacere sia a coloro che intendono avvalersi di un modo più divertente per rispondere ai post, sia a quanti di solito apprezzano il poter rispondere ai commenti con le immagini animate.

Per utilizzare la nuova funzione, che permette di rispondere ai Reels mediante le GIF animate, basta aprire un post e portarsi nel form di inserimento del testo: a questo punto sarà possibile intervenire su un pulsante relativo alle immagini animate e andare a pescare quella più attinente o che piace di più dal database di Giphy che, costretto a separarsi dall’acquirente Meta per ragioni di antitrust (secondo una decisione dello UK), continua a collaborare con le piattaforme di Menlo Park, e in particolare con Facebook e Instagram.

Chi temeva che questa fosse l’unica novità comunicata può tirare un sospiro di sollievo. Sempre Adam Mosseri, infatti, ha reso noto che, assieme alla novità precedente, messa a disposizione globalmente di tutti, è partito il test, forse basato sullo stesso adesivo introdotto nel 2021 sulle Storie, che consente di supportare il testo delle canzoni anche sui Reels. Ovviamente, sarà data all’utente la possibilità di sincronizzare l’audio del “rullo” con i testi, o lyrics, “cosicché chiunque possa canticchiare la canzone o leggerne il testo liberamente“.

Al momento, però, non si conosce quando sia diffuso questo test, e quante persone potrebbero quindi averlo notato sul proprio account: di sicuro nelle prossime ore emergeranno più testimonianze in merito, che permetteranno di dettagliare al meglio anche quest’altra novità.