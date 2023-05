Instagram: ecco le funzioni segrete a cui si sta lavorando

Instagram è cambiata molto dalle origini, come dimostrato dalla recente possibilità di aggiungere più di un link al proprio profilo, senza usare servizi esterni. A tale novità la piattaforma, del valore di 100 miliardi di dollari, potrebbe aggiungere altre funzionalità, in favore dei suoi 2,35 miliardi di utenti attivi mensili (secondo i dati del Marzo 2023).

Innanzitutto, Instagram ha cominciato a testare in alcuni paesi la funzione che permette di aggiungere la musica anche ai caroselli di foto. Altri mercati saranno coinvolti strada facendo. Nel frattempo, la piattaforma si è dedicata allo sviluppo di varie migliorie. Ad esempio, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, è in preparazione la possibilità di condividere una nota con tutti i follower e di aggiungere l’avatar alle note. Inoltre, è in sviluppo la possibilità di riprodurre automaticamente il prossimo messaggio vocale, senza dimenticare anche quel che riguarda gli adesivi.

I famosi sticker ormai vengono utilizzati un po’ da tutti per arricchire le proprie conversazioni, rendendole anche più vivaci, espressive, e divertenti. Ora la piattaforma vorrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale, AI, per generare adesivi personalizzati.

I sondaggi, di recente beneficiati da Menlo Park di migliorie pure su WhatsApp, potrebbero fare la loro comparsa anche nella sezione dei commenti di Instagram, almeno per quel che riguarda i Reels, i video corti creativi anti TikTok. In molti ricorderanno quando l’app di Meta ha introdotto la funzione amici infimi, Close Friends, per consentire una diffusione più ristretta delle Storie. Mutuando tale esperienza ora è in preparazione l’opzione Audience, Pubblico, che permetterà di pubblicare un post nascondendolo a tutti, tranne che a una lista di utenti ben delineata, che sarà compilabile in un punto preciso dell’applicazione.

Al momento, molte di queste migliorie scoperte via reverse engineering sembrano giunte già a un buon punto di sviluppo, ed è probabile che ne sapremo di più nelle prossime settimane o nei mesi a venire.