WhatsApp: ufficiali novità per i sondaggi e per l’inoltro di documenti e media

Di solito sono i leaker di WABetaInfo ad annunciare delle novità, visto che i changelog di WhatsApp non sono sempre tempestivi o esaustivi ma, nelle scorse ore, è stata WhatsApp direttamente a confermare il rilascio di diverse novità (alcune delle quali invero già scoperte) che quindi vengono messe a disposizione di tutti gli utenti.

Si parte dai sondaggi. WhatsApp ha reso noto di aver aggiornato i sondaggi in modo che da oggi sia possibile restringere le possibilità di risposta a una sola delle varie opzioni, in modo da ottenere un risultato definitivo e di più facile lettura. Nello specifico, durante la fase di creazione di un sondaggio ora basta disattivare l’opzione “Consenti risposte multiple”. WhatsApp è anche consapevole che non sempre si possa rispondere sul momento a un sondaggio che, quindi, rischia di andare perso.

Per prevenire quest’eventualità è stata aggiunta un’altra opzione, Sondaggi, a quelle già presenti per filtrare i messaggi per video o link quando, nella schermata delle chat, si preme “Cerca”. Per consentire all’autore di un sondaggio di restare al passo con le risposte, ora si riceveranno delle notifiche ogni volta che qualcuno risponderà a un nostro sondaggio e sarà possibile vedere anche il totale di quante persone abbiano risposto a un sondaggio.

In merito alla condivisione dei media, GIF, foto e video, spesso usati per mettere le persone al corrente degli avvenimenti, WhatsApp ha stabilito che, ora, nell’inoltrare questi elementi è possibile conservare o eliminare la didascalia. Risulta anche possibile cancellarla e riscriverla allegando una didascalia propria quando si va a inoltrare una foto o un video. Anche l’inoltro dei documenti ha ricevuto una miglioria alquanto utile in tal senso.

A tal proposito, WhatsApp ha pensato di consentire d’aggiungere una didascalia quando si inoltra un documento, che sia un paper di lavoro o l’articolo di un giornale, anche per aiutare il destinatario nel cercare un dato documento in seguito. La piattaforma di messaggistica di WhatsApp ha confermato di aver iniziato a implementare globalmente tali novità che, nelle prossime settimane, dovrebbero poter raggiungere tutti gli oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp.