Instagram permette di inserire in biografia sino a 5 collegamenti internet

Instagram ha rilasciato, secondo il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, la funzione più attesa da parte di tutti gli utenti: nello specifico si tratta di una funzione che riguarda la pagina del proprio profilo.

Sino a poco tempo fa, gli utenti potevano aggiungere nella biografia solo un collegamento internet. Capitava che vi fosse l’esigenza di aggiungerne di più e, allora, ci si rifaceva a servizi di terze parti, come Linktree, che da un link solo rimandavano a una pagina nella quale erano inclusi tutti gli alti URL. Orbene, quanto annunciato nelle scorse ore riguarda proprio questa limitazione, che viene finalmente superata ascoltando i feedback degli utenti.

Questi ultimi, sia business che standard, possono ora includere sino a un massimo di 5 collegamenti: uno apparirà in forma completa mentre, per vedere gli altri, occorrerà rifarsi a un menu a comparsa che apparirà quando si farà click. Per avvalersi della funzionalità, i passaggi da seguire sono molto semplici.

In primis, bisogna recarsi nella propria pagina profilo (in basso a destra) e scegliere la voce “Modifica profilo” che appare sotto il cerchietto col nostro nickname e, accanto, le voci dei post, dei follower e dei profili seguiti. Entrando in questa sezione, dapprima si verrà accolti dall’invito a crearsi un avatar ma, ignorando tale prompt, si arriva, sotto la voce “biografia“, alla dicitura “Aggiungi link“. Cliccando questa voce appariranno due righe.

La prima è “Aggiungi link esterno” (digitando l’URL e il titolo del collegamento), mentre la seconda è “Aggiungi il link a Facebook“: da notare che gli utenti possono pure inserire collegamenti a piattaforme social rivali (come Twitter e TikTok), “purché l’URL sia conforme ai termini di servizio di Meta“. Al momento, non è possibile inserire collegamenti cliccabili nei post, ma solo nelle Storie di Instagram. Su TikTok, invece, non viene ancora permesso di aggiungere collegamenti.