Instagram testa internamente la funzione "Scopri account"

Nonostante molti dei suoi dipendenti operino ormai in regime di smart working, a causa del coronavirus, Instagram non conosce tregua nel suo processo di innovazione che, presto, potrebbe contare su una nuova funzionalità per entrare in contatto con Creators e brand famosi.

Ad aver scoperto la nuova funzionalità di cui sopra è stata, nel corso di un’operazione di reverse engineering effettuata su una versione per Android del photo-sharing, la leaker Jane Manchun Wong (@wongmjane) che già di recente aveva scoperto le tracce di un sistema per nascondere particolari Storie a specifici utenti, oltre che di un sistema per la cancellazione dei messaggi.

Ora, le nuove indagini codicistiche della Wong a proposito di Instagram, che ha già messo in campo diverse iniziative in tema coronavirus, hanno permesso di appurare come a Menlo Park stiano lavorando sulla feature “Discover Accounts” (Scopri Account) che, in sostanza, dovrebbe funzionare come “Discover People” (Scopri persone) che, ad oggi, permette di cercare e trovare persone che si potrebbero conoscere. Nella nuova opzione funzionale, lo scopo della stessa sarà di aiutare l’utente a scoprire i Creators ed i marchi più popolari o trend setter, secondo quelli che sono gli interessi ed i gusti dell’utente.

Al momento, oltre a non essere chiaro se, quando, e come tale feature verrà effettivamente resa su Instagram, essendo la stessa ancora in fase di sviluppo interno e, quindi, non palese agli occhi della comune utenza, non è palese neppure come “Discover Accounts” dovrebbe funzionare.

L’ipotesi più accreditata è che “Discover Accounts” operi secondo algoritmi simili a quelli che la piattaforma sfrutta nella sezione “Cerca ed esplora”, ove i video e le foto che vengono mostrati si adattano all’utente perché vengono selezionati sulla base di determinati parametri come i post che eventualmente piacciono all’utente e le persone che in quel momento si stanno seguendo.