Instagram: tante novità per i Reels, in arrivo iniziative per il compleanno dell’app

Nel mentre proseguono i test per i nuovi layout volti a valorizzare Shop e Reels, Instagram, la nota piattaforma di photo sharing coinvolta in alcuni problemi di privacy, ha rilasciato alcune interessanti novità intese a migliorare i propri filmati multi-clip, senza dimenticare il tema sensibile del ritorno alle urne. Naturalmente, non manca la consueta dose di rumors, che permette di scoprire anzitempo nuove ed eventuali migliorie.

Quando vennero ufficializzati in estate, dopo alcuni mesi di test in Brasile, ed in alcuni paesi europei, i Reels si estendevano per massimo 15 secondi: con l’aggiornamento annunciato da Menlo Park nelle scorse ore, questo formato creativo, come emerso nelle scorse settimane, viene esteso sino a 30 secondi. In più, il nuovo pacchetto di update porta a 10 secondi il conto alla rovescia che precede la registrazione di un Reel (in modo che l’utente possa prepararsi al meglio), e porta nell’editing dello stesso la semplificata facoltà di tagliare ed eliminare qualsivoglia clip.

In collaborazione col disegnatore losangelino D’Ara Nazaryan giunge, invece, l’iniziativa, sempre comunicata ufficialmente da Menlo Park relativa al varo di un nuovo adesivo, prelevabile nello store degli stickers, che – rappresentato da due dita divaricate nel segno della “V” – invita a registrarsi per votare, con la conseguenza che, applicando poi tale adesivo nelle proprie Storie, si andrà a far parte della Storia collettiva #NationalVoterRegistrationDay.

Infine, una serie di novità, non ancora palesi, in quanto scoperte via reverse engineering (ancora una volta) dal leaker Alessandro Paluzzi (in arte @alex193a) che, in una delle sue sortite nel codice applicativo di Instagram, ha evidenziato, innanzitutto, come la piattaforma in oggetto stia preparandosi a celebrare il suo 10° compleanno, il 6 Ottobre, consentendo agli utenti di cambiare l’icona dell’app (dalle impostazioni, scegliendo in una griglia di 11 alternative, tra cui alcune chiare, altre scure e, addirittura, la prima icona in assoluto di IG). Al momento, sembra sicuro che tale novità arriverà su Android, dalla release Oreo in avanti, ma non è chiaro, se la stessa iniziativa beneficerà anche gli utenti di iOS.

In più, in questo caso forse per tutta l’utenza, Instagram starebbe meditando di ridisegnare il menu di scelta degli stickers, con un’area in alto che, destinata a quelli in primo piano, verosimilmente proporrebbe quelli caldeggiati dalla piattaforma in alcune occasioni speciali da ricordare.