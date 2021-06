Instagram: tante novità per i creators, importanti funzioni scoperte dai leakers

Sopite le polemiche sui sospetti di shadowban, Instagram si è concentrata su diverse novità per i creators, senza dimenticare alcuni piccoli test, e lo sviluppo sottotraccia di varie altre migliorie portate alla luce dall’attività di reverse engineering dei leakers.

Durante l’ultima Creator Week, Instagram ha parlato di un nuovo programma di affiliazione per i creators, che sarà testato inizialmente mettendo in contatto alcuni creators USA e diverse aziende di rilievo (Benefit, Sephora, Kopari, Pat McGrath Labs, MAC), per poi arrivare anche ad altri creators e mercati. Nel caso si fosse considerati elegibili a farne parte (come confermato da una dicitura, Idoneo per la commissione, sotto il nickname), gli utenti potranno scegliere, tra i prodotti venduti in-app, quelli da aggiungere ai propri post: nel caso un utente, toccando il post, decidesse di acquistarne il prodotto menzionato, il creators guadagnerà una commissione.

Sempre per i creators, sarà possibile (da oggi) collegare direttamente al proprio profilo, personale, di creator, o business, il proprio negozio: disponendo di una linea di merchandising personale, sarà possibile (entro fine anno, negli USA, se idonei) collegare al profilo lo shop detenuto su Spring. Bravado/UMG, Represent o Fanjoy. Con lo scopo di far sì che i creators si cimentino più spesso negli streaming, Instagram fisserà dei traguardi – milestones – per maturare dei bonus quando si useranno i badge durante i Live, mentre la controllante Facebook indirà delle Stars Challenges, che pretermetteranno di ottenere delle stelle gratis, superando dei traguardi come il guadagnare un tot di stelle dai fan entro un certo lasso di tempo, o il trasmettere per un certo numero di ore di fila.

Tra le funzioni scoperte dai leaker, grazie ad Alessandro Paluzzi sono emerse diverse future notivà in sviluppo. Su Direct sarà presto introdotto un form di ricerca per le conversazioni mentre, in tema di Storie, in futuro beneficiate da un sistema di bozze, è studio la messa a disposizione, in favore del pennello, di una nuova palette di nuance pastello. Nelle impostazioni arriverà un eloquente Privacy Center mentre la funzione già presente degli “Amici più stretti” (Close Friends), nel momento in cui sarà ribattezzata come “Followers selezionati” (Selected Followers), permetterà anche di selezionare i followers Storia per Storia.

Secondo il leaker Alexey Shabanov di Testing Catalog, invece, Menlo Park avrebbe già messo a disposizione una nuova funzione nelle Storie, per testare la quale sarebbe necessario cercare l’icona del selettore del colore, e poi selezionare un’area della foto caricata dalla quale attingere la nuance. Da SkyTG24, infine, arriva l’indiscrezione secondo la quale molti utenti sarebbero stati in grado di reagire alle Storie, in luogo delle classiche emoticon, con delle vere e proprie GIF.