Instagram permette di usare le GIF per rispondere ai commenti

Di recente, il noto photo sharing Instagram ha introdotto diverse novità, come quella che permette di vedersi suggerire di meno in Esplora e tra i Reels i contenuti che non interessano, e la modalità silenziosa che permette di prendersi una pausa da notifiche e messaggistica privata della piattaforma. Le novità in relazione a Instagram però continuano, come dimostrato da alcuni test in corso.

Da tempo è possibile rispondere alle Storie anche tramite le GIF. Qualcosa di simile, attraverso un pulsante ad hoc è previsto anche per i commenti, ai quali si può ora rispondere mediante le GIF. Alcuni utenti, che hanno segnalato la cosa su Reddit, hanno scoperto, sulle loro versioni iOS di Instagram che, nell’andare a replicare a un commento, cosa che prima si poteva fare solo con testo o emoji, appariva loro un pulsante denominato GIF sulla destra del form di inserimento testuale.

Toccando tale pulsante si apriva un’interfaccia. In essa, tramite una barra veniva suggerite alcune GIF popolari ma, per trovare quella precisa, adatta al contesto, veniva anche fornito un form ove digitare le parole, per cercare le GIF tramite parole chiave o argomenti.

Considerando che la ricerca viene eseguita nel database dell’archivio di Giphy, è molto probabile che si troverà di che rispondere facilmente e in modo simpatico ai commenti, rendendo anche questa prassi più vivace. Come detto, per ora tale esperimento coinvolge solo pochi utenti iOS, con altri che verranno abilitati nelle prossime settimane. Non ci sono ancora notizie, invece, in merito allo sbarco di questa novità anche sul client Instagram per Android, sebbene la cosa sia alquanto probabile e solo questione di tempo.

Dal leaker Ahmed Ghanem (su Twitter noto col maniker di @ahmedghanem), si apprende invece di un’altra piccola implementazione passata inosservata. In questo caso Instagram ha aggiunto nelle chat la possibilità, per i media condivisi, di salvarli in una “collezione”.