Instagram: in test la sezione per le ricondivisioni dei Reels

Negli scorsi giorni, Meta, la parental company di Instagram, ha annunciato che avrebbe interrotto il programma bonus per i creatori di Reels, visto che l’azienda si sarebbe concentrata su altre opzioni di remunerazione dei creators (aggiuntive rispetto alle opportunità che già hanno) come nel caso della condivisione delle entrate pubblicitarie. Proprio i Reels di Instagram sono stati fatti oggetti di un piccolo test scoperto quasi per caso.

Un utente della Turchia, tal Dijital Ağlar (sulla piattaforma noto come @yousufortaccom), ha riferito, con annessa eco data alla notizia dall’esperto di social media Matt Navarra, che sul proprio account Instagram è in corso un test. Nello specifico, all’interno dei DM, i messaggi privati personali, ovverosia la casella postale di Instagram, è apparsa in cima una riga col titolo di “Last Shares” (in italiano, “Ultime condivisioni“) che mostra un carosello di Reels che, piaciuti, sono stati condivisi con i propri contatti di piattaforma.

Secondo lo screenshot pubblicato dal leaker, ogni miniatura di una condivisione recava l’avatar del contatto col quale si era condiviso il “rullo”: nel caso un dato Reel fosse stato condiviso con più persone, sarebbe stato menzionato solo l’avatar dell’ultimo contatto col quale detto Reel era stato condiviso. Interpellata in merito sulla questione, la piattaforma, tramite un proprio portavoce, ha ammesso il test.

Nella fattispecie, la dichiarazione ha spiegato che “Stiamo apportando miglioramenti al modo in cui puoi cercare e riscoprire i Reel che erano stati precedentemente condivisi nei messaggi“, ma non ha fornito altri dettagli, ad esempio sul programma di lancio della funzionalità o se la sezione delle ultime condivisioni mostri anche qualcosa che non siano Reels.

Al momento, visto l’impegno sui Reels, come confermato dal fatto che dallo scorso anno i video sotto i 15 minuti sono condivisi automaticamente come Reels, appare più probabile che siano i video corti i protagonisti di questo test, volto a massimizzare la condivisione e la visualizzazione dei Reels, visto che, nel momento in cui i contatti aprono un Reels condiviso, poi possono scorrere in alto e visualizzare altri Reels e, ovviamente, altri annunci tra essi disposti.