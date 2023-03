Instagram: stop agli incentivi per i creators, rumors su funzioni varie

Instagram, la celebre piattaforma di photo sharing di Meta, si è resa di nuovo protagonista di varie indiscrezioni e, nel contempo, si avvia a chiudere un programma di stimolo per la creazione di Reels.

Dopo l’ultimo taglio funzionale, Meta ha annunciato un nuovo addio che, questa volta, riguarda le opzioni di monetizzazione per i creators. Nello specifico, Meta porrà in pausa il programma bonus Reels Play (varato nel 2021) che pagava i creators per le visite che portavano sui loro video corti Reels: lo stop avrà effetto sui creators di Facebook di tutto il mondo e sui creators di Reels di Instagram degli USA, che erano gli unici a poter usufruire di questo programma.

Menlo Park ha comunque dichiarato che onorerà gli accordi per i bonus in corso di maturazione, per i prossimi 30 giorni e che, in seguito, il programma potrà riprendere, ma in maniera più mirata, ad esempio in caso di lancio dei Reels in nuovi mercati (sebbene la cosa non sia propriamente una gran consolazione, posto che i Reels sono già attivi in oltre 150 mercati). La motivazione addotta da Meta è quella concentrarsi “sull’investimento in una suite di soluzioni di monetizzazione per aiutare i creatori a guadagnare flussi di reddito costanti“. Lo stesso CEO della piattaforma, Adam Mosseri, aveva pubblicato una Storia con la quale spiegava che stavano “mettendo in pausa il programma per concentrarsi sul “ROI positivo”.

A programma stoppato, i creators potranno, spiega Meta, monetizzare ancora con le partnership dei brand, col sostegno dei fan, e direttamente da Meta. In futuro, poi, si concentreranno gli sforzi anche sul migliorare l’efficienza della monetizzazione per minuto di Reels guardati, sui test degli annunci nei Reels, e su quelli dei regali virtuali in base ai token Stars sui Reels.

Passando ad altre novità più concrete per l’utenza comune, secondo Matt Navarra Instagram ha ora reazioni alle Storie anche via avatars animati, oltre ad aver cambiato nuovamente la posizione per il cuore delle notifiche e il “più” della creazione dei nuovi contenuti. C’è in corso, secondo Adalberto Jardim, il test per la possibilità di pubblicare con più collaboratori. Secondo un altro leaker, Alessandro Paluzzi, Instagram mediterebbe di togliere la possibilità di reagire alle Storie via emoji, e di consentire di salvare le Storie direttamente nell’archivio senza doverle prima pubblicare. Secondo Ahmed Ganem, Instagram lavorerebbe anche a una funzione di ripubblicazione, sebbene non sia chiaro in cosa consista.