Instagram: in test il carosello delle Storie su due righe, formato 16:9

Nell’ultimo mese, Instagram ha introdotto diverse novità, come la monetizzazione per i creators (via badge per i Live o annunci video posti su IGTV) e il supporto a nuovi e più divertenti filtri (stante l’aggiornamento dell’ambiente Spark Studio AR): Menlo Park, però, non si è fermata qui, visto che, a vantaggio delle Storie, potrebbe anche introdurre un restyling radicale dello spazio offerto alla visualizzazione delle relative anteprime, e un diverso formato (su Android) per le creazione e la visualizzazione delle stesse

Secondo quanto rendicontato da Hardware Upgrade, ad alcuni utenti sarebbe giunta in dote, via attivazione da server remoto (senza la necessità d’aggiornare l’app, quindi), una diversa strutturazione del carosello che, nella parte alta dell’interfaccia di Instagram, è dedicato allo scorrimento orizzontale delle Storie, pubblicate dagli utenti che si seguono. Ad oggi, tale sezione prevede un’unica riga, dedicando il resto dello spazio disponibile al consueto scroll verticale dei post, che appaiono nella Timeline individuale.

Gli screenshot condivisi in Rete, dai pochi utenti destinatari della novità di cui sopra, evidenziano, però, la presenza di un carosello disposto su due righe, col doppio – cioè – di Storie visualizzate senza doverle andare a cercare manualmente.

Ciò darebbe un’ulteriore spinta ad uno dei pezzi forti dell’app, anche se viene fatto notare come, sui device non provvisti di diagonali generose, ciò potrebbe tradursi in un minor spazio informativo a disposizione dei comuni post, foto e video, condivisi dall’utente stesso e dai contatti con cui si è in relazione sulla piattaforma.

Proprio per questo motivo, verosimilmente, l’abilitazione della novità sembra riguardare pochi utenti, forse scelti in modo randomico, da utilizzare in un test A/B relativo alla doppia riga per il carosello delle Storie: secondo quanto emerso, tale innovazione nel design dell’app, di cui non è possibile prevedere l’evoluzione in feature definitiva, o l’arresto allo stadio di esperimento, sembrerebbe aver coinvolto solamente gli utenti della piattaforma Android, dacché nessuna testimonianza in merito sembra essere ancora giunta dall’ambiente iOS.

Infine, sembra che il team del CEO Adam Mosseri stia attivando da server remoto, dalle scorse ore, su Android, una novità relativa al formato delle Storie, che permetterebbe di crearle, ma anche di visualizzarle, sempre nel formato 16:9 (come già possibile su iOS), rispetto ad oggi quando, create in formato squadrato (4:3) o allungato (21:9), le Storie – visualizzate altrove – appaiono spesso ritagliate e incomprensibili.