Instagram: in arrivo nuovi filtri dinamici, divertenti, e interattivi. Ecco come

Facebook, ormai da tempo, ha messo a disposizione di Instagram l’ambiente Spark Studio AR, che permette ai creativi di realizzare nuovi filtri virali, utilizzabili da tutti per realizzare le proprie Storie o impreziosire i propri post: di recente, la piattaforma in questione è stata aggiornata alla release 89, con la conseguenza che, da oggi, è possibile creare, e utilizzare, filtri più interattivi, dinamici, e divertenti.

Innanzitutto, con l’opzione “AR Music“, già disponibile per gli utenti Android, e in arrivo su iOS, si potrà realizzare dei filtri che, come degli equalizzatori visivi, interagiscano con la musica (la propria, caricata in-plaform, o quella della libreria di Instagram) collegata direttamente al filtro, o che si riproduce in background all’entrata nella Storia.

Con il “Gallery Picker“, l’utente potrà pescare letteramente foto e video già realizzati in passato e stoccati nella propria gallery mobile, impreziosendoli e portandoli a nuova vita con, appunto, i filtri ora abilitati allo scopo: di conseguenza, non si sarà più legati all’immediatezza del momento nella creazione e condivisione di contenuti creativi.

Ricorrendo all’opzione “AR Stickers Templates“, il creativo di turno potrà realizzare particolari template che agiranno come gli sfondi Chroma Key, utilizzati al cinema ad esempio per far volare i supereroi sulla skyline cittadina: nel caso specifico, sarà possibile cambiare lo sfondo di una foto con un tramonto o un realistico cielo stellato, grazie alla realtà aumentata.

Non meno importante è quanto comunicato a proposito della messa a disposizione di nuovi modelli per filtri 2 e 3D, che consentiranno di collocare oggetti e immagini nello spazio della scena. Infine, è stata messa a disposizione dei creators una specifica sezione che gli permetterà di vedere come vengono applicati i loro filtri, attraverso una raccolta di 25 Storie che ne abbiano visto l’applicazione.

Nel medesimo comunicato, col quale Facebook rende nota la possibilità di scaricare (sparkar.facebook.com/ar-studio/download) il nuovo Spark Studio AR per Windows e macOS, Menlo Park ha ricordato che, dallo scorso Aprile, è disponibile una particolare Galleria di Effetti, che fa da vetrina alle realizzazioni AR dei creativi, tra cui i recenti adesivi per la laurea e quello noto come “Stay Home“, varato nel pieno dell’emergenza coronavirus.