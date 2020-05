Instagram: in arrivo la pubblicità ed i badge, per aiutare i Creators a monetizzare

La più popolare piattaforma di photo-sharing del momento, Instagram, dopo aver superato agevolmente Snapchat, ha incominciato a soffrire la concorrenza della rivale asiatica TikTok, sempre più popolata di utenti e di creators. Proprio per fidelizzare gli uni e gli altri, Menlo Park ha comunicato il varo di due iniziative in tema di monetizzazione dei contenuti.

Sino a poco tempo fa, la politica di Instagram in merito ai Creators prevedeva un modesto supporto per le spese di realizzazione dei contenuti allocati all’interno di IGTV con, in più, la possibilità, per gli stessi, di creare delle Storie sponsorizzate o addizionate da appositi Shopping bag. La conseguenza era che, ottenuto un certo successo, la maggior parte dei personaggi più in vista migrava altrove, ad esempio nelle più remunerative piattaforme di YouTube, Twitch, o Mixer.

Conscia di questo stato di cose, la prima iniziativa messa in campo da Menlo Park, data come in partenza la prossima settimana, riguarda il già vaticinato arrivo della pubblicità (di partner come Sephora ed IKEA) su Instagram, che avverrà in forma di annunci video all’interno della sezione IGTV dedicata ai video verticali: Facebook fa sapere che, nell’ambito di una politica di condivisione delle entrate, destinerà ai creators selezionati (tra cui @haileysani, @CharleeAtkins, @avani, @salicerose) il 55% di quanto introiettato con tali annunci, allestiti secondo il format di mini-video verticali della durata massima di 15 secondi.

A tutela degli utenti, di cui non andrà snaturata l’esperienza fruitiva della piattaforma, è stato deciso che i video annunci pubblicitari scatteranno solo dopo che l’utente accederà al video scelto dalla relativa anteprima nel feed di IGTV.

Destinata ad arrivare nei prossimi mesi in alcuni mercati (Stati Uniti, Messico, Brasile, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Turchia) tra i quali rientra anche l’Italia, è la seconda novità volta ad agevolare i creatori di contenuti nel monetizzare la propria presenza su Instagram: in questo caso, si tratta della messa a disposizione di speciali “Badge” che, collocati accanto al nome del personaggio da supportare (beneficiario, inizialmente, del 100% degli introiti da Badge), una volta acquistati (a prezzi che intercorreranno da 99 centesimi a 4.99 dollari cadauno), permetteranno ai fan dello stesso di ottenere, nel corso delle dirette Live, particolari privilegi, come un posto di rilievo tra i commenti, l’effigie di uno speciale cuore, l’inclusione nell’elenco dei creatori di Badges, etc.