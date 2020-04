Instagram: in roll-out una nuova interfaccia per lo spin-off IGTV

Di IGTV, la piattaforma per i video verticali di Instagram, Menlo Park non ha mai fornito particolari dati, contribuendo alla sensazione, corroborata dalla rimozione del collegamento diretto su Instagram, di un prossimo abbandono della stessa. Nelle scorse ore, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato, stante l’avvio della distribuzione (via attivazione da server remoto) di un corposo restyling della relativa app.

Secondo quando testimoniato da alcuni utenti che avrebbero già ricevuto la carrellata di novità in oggetto, IGTV si appresta a guadagnare una diversa interfaccia, che pone in alto un particolare Creator, scelto in base a quelli già seguiti dall’utente, e ai suoi gusti, per i quali (secondo l’algoritmo che li interpreta) un utente dovrebbe preferire alcuni contenuti più che altri.

Assieme a tale novità, sempre finalizzata con lo scopo di aiutare gli utenti ad ampliare i propri orizzonti, incrementando il tempo da essi passato in-app, in basso, apparirebbe il tab “Discover”, tra l’icona Home e quella del profilo utente, grazie al quale l’utente avrebbe una strada maestra da percorrere per trovare, con maggior facilità, contenuti pertinenti.

Già in passato, Facebook Inc ha messo a disposizione delle sue app modi agevolati per registrare i contenuti, come nel caso dei messaggi audio semplificati per WhatsApp: qualcosa del genere è stato fatto anche per IGTV, in veste di una nuova modalità di registrazione dei video, appunto a mani libere, senza dover sempre tener premuto il pulsante Rec.

L’integrazione tra Instagram e il suo spin-off IGTV è sempre stata molto forte ma, ciò nonostante, sino a poco fa, era possibile condividere un video IGTV sul photo-sharing, facendolo rappresentare solo da un frame statico: ora, invece, nell’ambito dell’attuale array onnicomprensivo di novità, tale condivisione avverrà tramite una clip di 15 secondi, che – ingolositi maggiormente gli utenti a cliccare sul contenuto in oggetto – porterà come diretta conseguenza un maggior, si spera, numero di click verso il Creator realizzatore del contenuto.