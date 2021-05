Di recente impegnata nell’introdurre, via sticker, i sottotitoli automatici nelle Storie, la piattaforma di photo-sharing Instagram ha da poco annunciato la distribuzione di una novità, in alcuni mercati, da tempo vociferata: in attesa di riscontrarne la diffusione, promessa, su un maggior numero di mercati, gli users della piattaforma potranno consolarsi con il consueto recap delle novità scoperte dal circuito dei leakers.

Secondo quando comunicato in modo ufficiale da Instagram, mediante il proprio account Twitter, è ufficiale la possibilità, in alcuni paesi (tra cui non pare esservi l’Italia, al contrario della più fortunata Gran Bretagna), di poter introdurre i pronomi personali accanto (precisamente a destra) al proprio nome utente. La funzione in questione, illustrata in modo pratico mediante alcuni screenshot condivisi a mo’ di tutorial, prevede che si possano inserire sino a 4 pronomi al massimo.

In compenso, però, tale funzione, reperibile nel percorso Profilo>Modifica Profilo, prevede un’opzione che consentirà agli utenti, quando a regime, di poter palesare detti pronomi a tutti gli utenti, o solo ai propri followers in ottica privacy.

Dal mondo dei leaker, e precisamente da Alessandro Paluzzi (@alex193a), giunge la conferma che le dirette Live saranno effettivamente programmabili, mediante un comando collocato a sinistra dello schermo, con un anticipo di ben 3 mesi (90 giorni, per la precisione). Sempre col fine di rendere le Timeline più coinvolgenti, in futuro diverrà possibile anche caricar video in alta qualità attraverso un’opzione che, però, come vien sottolineato, richiederà sia più tempo che più consumo di traffico dati.

Infine, il reverse engineering del summenzionato insider ha permesso di appurare i lavori di sviluppo dedicati alla messaggistica in-platform Direct che, a quanto pare, è destinata sia a guadagnare una sorta di “Watch Together” (ad oggi nota come “Chiama e guarda insieme“), per guardare assieme agli utenti di una videochiamata un video caricato su Instagram, che ad ottenere la facoltà di creare dei gruppi con cui condividere dei post.