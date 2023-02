Instagram estende un’importante funzione per far guadagnare

Ascolta questo articolo

Instagram, per stessa ammissione dei suoi responsabili, ha spinto troppo sui video anche se questi ultimi, e in particolar modo quelli brevi, continuano e essere un elemento importante nella strategia della piattaforma per difendersi dalla concorrenza del rivale asiatico TikTok. Nelle scorse ore, col fine di spingere sempre più creators a cimentarsi nella creazione di Reels (la cui riproduzione su Instagram e Facebook è più che raddoppiata nel 2022 con gli ultimi sei mesi che han visto più che raddoppiare pure il numero di coloro che li condividono), Meta ha esteso una funzione di monetizzazione a più creators.

In passato, la piattaforma di Instagram ha introdotto i cosiddetti badge per i creators che trasmettono video live / in diretta: grazie a tale funzione, i fan conseguivano un badge a forma di cuore che compariva a fianco dei loro commenti durante le trasmissioni in diretta, in modo che potessero farsi notare meglio dai loro broadcaster preferiti e prediletti. C’è stata anche la funzione di mancia in-app attraverso l’acquisto di Stars, stelle, una sorta di token digitale, che potevano essere poi regalati nei video in diretta e per quelli on-demand, Reels inclusi.

Esclusivamente per questi ultimi, vi sono poi i Regali, o Gifts, oggetto della novità odierna. Menlo Park nello specifico ha comunicato di aver esteso la forma di monetizzazione dei Regali a più creativi, per ora sempre negli Stati Uniti, come visibile dall’account hammyandolivia. Grazie a tale novità, è possibile acquistare dei regali digitali nell’app di Instagram, con prezzi che vanno da 10 a centinaia di Stars / Stelle.

Queste ultime sono acquistabili dall’interno dell’app della piattaforma, incluse in pacchetti ognuno dei quali viene venduto a un prezzo specifico a seconda del numero si Stars che contiene. Nello specifico, per avere a disposizione 45 Stelle si paga 0,99 cent di dollaro, mentre per averne 140 si sale a 2,99 dollari, sotto la soglia psicologica dei 3 dollari, che vengono ampiamente superati nel caso si compri il pacchetto che offre 300 Stars.

In questo caso infatti la spesa è di quasi 6 dollari (per la precisione 5,99 dollari). Meta ha ricordato che l’esordio pubblico della funzione regali, oggetto di test interno tramite la feature prototipale “apprezzamento del contenuto“, ha fatto il suo esordio per la prima volta nel Novembre del 2022.