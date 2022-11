Meta annuncia diverse iniziative per i creators su Instagram e Facebook

Ascolta questo articolo

Con lo scopo di fidelizzare e attrarre i creators, che notoriamente portano guadagni in pubblicità, ma anche per fronteggiare la rivale TikTok, Meta Platforms ha annunciato una serie di iniziative, su alcune delle sue principali piattaforme, in favore degli utenti più creativi.

Partendo da Instagram, un piccolo gruppo di creators negli USA potrà creare nell’app i propri NFT e venderli, sia all’interno che all’esterno, grazie al normale sistema degli acquisti in-app di iOS e Android, per ora senza che Meta trattenga nulla. Nel contempo, alle realtà già supportate, verranno aggiunte Solana per quel che riguarda le blockchain e Phantom per i wallet: su Instagram arrivano anche le info, come descrizione e nome, per quelle raccolte con i metadata arricchiti da OpenSea.

A tutti i creators idonei negli USA sarà esteso l’accesso agli abbonamenti, in modo da poter far pagare – per contenuti esclusivi – i fan che saranno etichettati, anche nei commenti, da appositi badge. Sempre con un piccolo gruppo di creators USA, si sta collaudando la funzione per poter offrire dei regali ai creativi durante i Reels, comprando su Instagram delle Stars, stelle.

Sul versante di Facebook, dopo i test del Dicembre 2021, è stata estesa a tutti i creators la modalità professionale, che permette di crearsi un profilo separato da quello personale, con cui crearsi un seguito, monetizzandolo (es. via programma bonus Reels Play) e avendo delle precise metriche grazie a strumenti di approfondimento e analisi. Sempre su Facebook, essendo stato esteso l’accesso alle Stars, i follower potranno donarne sui Reels, video on demand e live (ma anche sui post testuali e le foto) con avvisi onboarding che, apparsi sui contenuti, inviteranno a donare.

Nella Gestione dei commenti, i creators potranno, via filtro, raggruppare tutti i commenti di utenti donatori di Stars, in modo da poter rispondere a più commenti in una sola volta. Infine, sarà possibile, per la Stars Community, nell’ambito di uno Stars Party, celebrare il raggiungimento di un obiettivo da parte di un creator.