Instagram: entro fine anno arriverà (nelle Storie) l’adesivo per effettuare le donazioni

Qualche settimana fa, Mark Zuckerberg ha confermato che lo strumento donazioni, su Facebook, ha raccolto importanti cifre a favore della beneficenza, e che il solo tool “birthday fundraising“, varato appena un anno fa, ha permesso di racimolare oltre 300 milioni di dollari, a favore organizzazioni no-profit. Per tale motivo, a inizio mese, venne promessa qualche iniziativa in tema anche su Instagram.

Attualmente, sulla social app del photo-sharing, tramite gli stickers, è già possibile eseguire delle prenotazioni per ristoranti, o locali vari: sfruttando lo stesso meccanismo, secondo la programmatrice Jane Manchun Wong (@wongmjane), sarà possibile metter mano alla propria carta di credito anche per scopi più nobili.

In particolare, secondo quanto condiviso in rete dall’esperta in reverse engineering del codice, il tutto avverrebbe tramite l’adesivo Donazioni (donations) da apporre nelle Storie, dopo averlo associato a un elenco di organizzazioni umanitarie o di cause meritevoli di un contributo.

A quel punto, pubblicata la Storia, gli utenti della medesima, nel cliccare il summenzionato adesivo, indicheranno una cifra e, ovviamente, per portare a termine la transazione, dovranno inserire le credenziali della propria carta di credito. Quest’ultima, rimanendo memorizzata (qui Facebook, forte del suo miliardo di iscritti su Instagram, punta a raccogliere dati ed abitudini degli utenti), potrà essere usata anche per il check-out istantaneo nel momento in cui si decidesse di usarla per effettuare shopping o acquisti in-app.

Interpellata in merito dal portale TechCrunch, la piattaforma in blu di Menlo Park ha confermato che i suoi programmatori siano all’opera su una funzione del genere, quindi tramite uno sticker per le donazioni, e che l’esordio della medesima, su client Android e iOS, potrebbe avvenire entro fine anno (sempre che le attuali “incomprensioni” di Zuckerberg con le istituzioni, intenzionate a multare pesantemente il social, non inducano a qualche rinvio, come accaduto tempo fa a proposito degli smart display Portal).