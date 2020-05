Instagram: disponibili le Guide, per trovare consigli e ispirazione

Di recente, Instagram ha annunciato la facoltà, per gli utenti della sua piattaforma, di esportare i contenuti delle dirette Live su IGTV, per poterle riguardare e riproporre con comodo: a tale novità se n’è appena aggiunta un’altra, anche in Italia, concessa in dote all’ultima release Android e iOS del noto photo-sharing.

La novità in questione, anticipata da vari media di settore (es. AndroidPolice) e confermata dalla piattaforma stessa con sede a Menlo Park (California), riguarda le “Guide“: queste ultime, rappresentate da personaggi famosi, organizzazioni, creators, editori preferiti su Instagram, permetteranno agli utenti di trovare informazioni affidabili, spunti, consigli, suggerimenti, e di trarre ispirazione, per ora su argomenti legati al solo wellness, cioè al benessere della persona (sebbene sembra che in futuro il bouquet dei topic possa andar incontro a un ampliamento).

Ad aderire all’iniziative sono profili come @afspnational (American Foundation for Suicide Prevention), @eenfance, @vitaalere, @headspace_aus, @klicksafe, @sudahdong, @heads_together, e @deepikapadukone, ma non solo, che cureranno contenuti relativi alla gestione del dolore e dell’ansia, sul come mantenere i rapporti con gli altri, o prendersi cura di sé stessi.

I contenuti in questione possono essere consultati sui profili degli autori, sotto le voci “Segui” e “Messaggi”, tramite l’icona dell’opuscolo poco più in basso: in genere, si tratta di post con anche foto e video, simili alle pagine internet nell’impostazione ipertestuale (tippando su una clip o un’immagine si passa al post originale da cui tale elemento è tratto), che possono anche essere condivisi con gli altri, attraverso i messaggi privati DM, il canale delle proprie Storie, o – passando per l’apposito link – ricorrendo ad app di terze parti.

L’unico requisito, per fruire delle Guide di Instagram, ad oggi focalizzate sul Wellness (benessere), consiste nello scaricare l’ultima versione dell’applicazione, nelle scorse ore messa a disposizione degli utenti interessati, attraverso il Play Store per quel che concerne Android, e l’App Store per iOS e iPadOS.