Instagram: brutte notizie per i Creators, tante indiscrezioni dai leakers

La celebre piattaforma di photo-sharing di Instagram, nuovamente al centro di pettegolezzi funzionali, ha comunicato ufficialmente una novità che impatta sulla monetizzazione dei Creators, già messi a dura prova dal taglio delle ricompense per la condivisione dei Reels.

La prima novità in salsa Instagram di questo week-end riguarda direttamente gli inserzionisti e indirettamente i creators. Nello specifico, la piattaforma di photo-sharing di Meta sta comunicando agli inserzionisti che non potranno più usare le pubblicità in-stream nei video di Instagram, anche se restano disponibili le inserzioni nei Reels, introdotte globalmente nel Giugno del 2021. Sempre in favore dei creators restano a disposizione opzioni che i badge durante i live, gli abbonamenti, le collaborazioni con i contenuti di marca e, visto che ora tutti gli utenti possono taggare nei propri post i prodotti, le promozioni del loro merchandising.

Un’altra notizia non propriamente positiva per i creators arriva direttamente da questi ultimi. Nel Luglio scorso, Instagram ha varato il programma bonus Reels Play che prometteva di pagare 1 miliardo di dollari entro il 2022 ai Creators che avrebbero pubblicato contenuti nel formato dei Reels: nello specifico, le remunerazioni andavano, secondo le soglie da raggiungere in termini di visualizzazioni, dai 600 ai 35mila dollari.

A quanto pare, però, le soglie per raggiungere i pagamenti sono state drasticamente aumentate, tanto che, per arrivare ai 35mila dollari, ora non si devono più totalizzare 58 milioni, ma 359 milioni di visualizzazioni col risultato che, in sostanza, per i Creators i compensi per la condivisione dei Reels si sono abbassati del 70%.

Passando ai rumors ottenuti grazie alle indagini del leaker Alessandro Paluzzi è emerso che, nel mentre continua a lavorare sulla possibilità di replicare ai post con adesivi musicali ed alla possibilità di aggiungere alla biografia un numero limitato di links, Instagram lavora anche ad altro, a partire dal chat theme “Everyday Earth” per celebrare la Giornata mondiale della Terra (22 Aprile). Non solo: Menlo Park sta preparando anche un avviso di sicurezza che sconsiglia di usare l’app mentre si guida e di essere sempre vigili su ciò che circonda l’utente.

In merito ai Live video, Instagram sta lavorando alla possibilità di esplorarli, mentre in relazione alle Storie, potrebbe diventare possibile apporre loro un Like semplicemente con un doppio tocco. Anche i restyling non saranno trascurati, anzi: a quanto pare, i developers di Instagram si stanno dedicando anche a ridisegnare i pulsanti del profilo.