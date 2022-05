Instagram: avatar 3D diffusi ulteriormente, rumors su Repost e video di risposta ai Reels

Ascolta questo articolo

Da tempo sotto il controllo di Facebook Inc ora Meta, Instagram si sta avvicinando al Metaverso anche grazie alla progressiva estensione di alcune novità relative agli Avatar 3D, ora arrivati con varie migliorie anche in India: nel frattempo, sono emerse diverse indiscrezioni, relative alle future funzioni di Repost e a molto altro non ancora palese.

Poco più di quattro mesi fa, avvenne l’esordio in paesi come Canada, Messico e Stati Uniti: ora tocca all’India beneficiare di una novità che, in sostanza, prevede il rinnovo per forme del viso e tonalità della pelle degli avatar 3D esistenti e l’arrivo di nuovi avatar 3D, con nuove forme del viso e dispositivi di assistenza (impianti cocleari, acustici, sedie a rotelle). Secondo Meta, che ha promesso di aggiungere altre opzioni nel corso del tempo a seconda dei feedback ottenuti dalla community, i nuovi alterego in questione potranno essere usati su Messenger, Facebook e su Instagram (messaggi privati DM e Stories).

Passando da una novità che coinvolge “anche” Instagram a qualcosa di più “esclusivo” per il noto photo-sharing, è impossibile non menzionare le scoperte, in quota rumors, eseguite di recente dal leaker Alessandro Paluzzi.

Il feature tracker autore del tool WATweaker ha scoperto, via reverse engineering, che Instagram medita di consentire la creazione di risposte video ai Reels: il tutto avverrebbe mediante un prompt che comparirebbe nel foglio di condivisione dei Reels stessi. Secondo SocialMediaToday, ciò apparirebbe finalizzato a stimolare gli utenti nella creazione di nuove clip Reels, un po’ come già fatto con l’opzione Remix (in stile Duetto di TikTok) e con quella che permette di rispondere a un commento con una clip Reels.

Tra le altre novità scoperte, figurano la possibilità che le schede nei profili vengano sostituite da un b, e il fatto che, sempre sui profili, divenga possibile nascondere il numero dei followers: come noto infine, da qualche tempo Instagram sta lavorando anche alla possibilità di consentire il Repost attraverso un’apposita funzione. Nelle scorse ore è emerso che quest’opportunità potrà verificarsi mediante un pulsante collocato nel menu di condivisione.