Instagram: in sviluppo il Repost, in test una novità per i Reels

Instagram, come da rumors al lavoro su diverse funzioni a oggi ancora inedite, di tanto in tanto ne porta qualcuna all’esordio in fase di test per raccogliere i feedback degli utenti, e decidere se implementarla o meno: esattamente questo sembrerebbe essersi verificato in India, ove il celebre photo sharing avrebbe preso a sperimentare una novità in stile TikTok.

Dopo aver preso di mira Snapchat, imitandone le Storie, il nuovo termine di paragone – per Instagram – è diventato TikTok, di cui sono stati imitati i video brevi verticali, a suon di Reels. Sempre proseguendo nel novero dei prestiti funzionali dal rivale asiatico, nelle scorse ore Instagram ha cominciato a (ri) testare, assieme agli utenti indiani, una novità che sembra volerne richiamare la divisione della schermata principale in Following e For You.

In particolare, gli screenshot apparsi in rete evidenziano una tendenza a “mantenere quell’aspetto di connessione sociale più stretta” attraverso una suddivisione delle clip di tale formato in due schede con, accanto a quella nota come “Reels”, ove sarebbero inclusi i Reels più popolari secondo le abitudini di navigazione dell’utente, “Following“, in cui invece sarebbero inclusi i Reels di chi si segue.

Passando dalle novità emerse pubblicamente in quanto testate alla luce del Sole ai rumors, il leaker Alessandro Paluzzi, analizzando il codice di alcune versioni di Instagram in suo possesso, ha individuato alcune novità alle quali il team del CEO Adam Mosseri sta segretamente lavorando da qualche tempo. Tra esse figura una funzione che da tanto tempo gli utenti stanno chiedendo alla piattaforma, rappresentata da un sistema di repost che, lungi da quello (regram) del 2017, inteso come sistema per condividere i post tra le Storie, servirebbe – un po’ come i retweet di Twitter – per ricondividere un post.

Tra le novità a cui continuerebbe a lavorare Instagram, invece, figurano sia un nuovo menu per i Reels, che la sezione delle impostazioni per la privacy relativa all’applicazione degli effetti su viso e mani.