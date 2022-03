Instagram: arrivano i moderatori anti-troll per i live, rumors su ads, Storie e Reels

Instagram, ad oggi la più popolare piattaforma di photo-sharing, nonostante di tanto in tanto emerga anche qualche rivale (come l’italiana Waweful), ha comunicato il roll-out di un’importante miglioria in appoggio alla sicurezza dei live streaming mentre, dal fronte dei leakers, giungono indiscrezioni di lavori in corso a proposito di Storie, Reels e ads.

La novità con cui Instagram (destinato a essere bloccato in Russia dal 14 Marzo perché “fomenterebbe la violenza“) si affaccia a questo fine settimana prende ispirazione da Twitch, ove una cosa del genere è possibile da anni per tenere a freno i troll e consentire la creazione di un ambiente più sicuro per creators e spettatori. Nello specifico, si tratta della possibilità, concessa a partire dalle scorse ore agli streamer impegnati nelle sessioni live, di poter nominare dei moderatori, per fronteggiare il problema dei commenti sgradevoli o tossici, sì che non si debba perdere tempo nel fronteggiare questi ultimi ma, invece, ci si possa dedicare totalmente nel coinvolgere in discussioni positive.

Per scegliere un moderatore, gli streamer non dovranno far altro che toccare l’icona del menu sulla barra dei commenti: a quel punto, si potrà scegliere come moderatore una persona o dall’elenco che la piattaforma avrà suggerito, o cercandola manualmente sponte propria. L’incaricato, a nomina avvenuta, avrà diverse facoltà operative, tra cui il poter allontanare un utente molesto dal live (una sorta di “boot from”, che nello slang corrisponde a “prendere a calci“), il disattivare i commenti per gli utenti più problematici, o il poter segnalare i commenti.

Passando ai rumors, secondo quanto scoperto dal leaker Alessandro Paluzzi, pare che Instagram stia lavorando ancora sulle risposte automatiche ai click sulle ads, prevedendo un messaggio di saluto iniziale, ma anche il poter suggerire sino a 5 domande che un utente potrebbe fare (in stile FAQ, in pratica). Molto interessante, sempre nell’interazione tra utenti, è la scoperta del fatto che sia in sviluppo la funzione che permetterebbe di inviare un messaggio a tutti gli utenti menzionati in una Storia.

I Reels sono sempre di più nel cuore del team di Instagram che sta pensando di introdurre la possibilità di archiviarli: nel caso di un Reel archiviato, tutti i remix che vi avessero fatto ricorso verrebbero cancellati e verrebbero silenziati tutti i Reels che avessero usato l’audio di un Reel archiviato. Parimenti, ma all’inverso, tutti questi elementi verrebbero ripristinati nel caso l’utente decidesse di disarchiviare il suo “rullo”.