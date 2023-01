Google Meet: in arrivo emoji di reazioni e sfondi dinamici a 360°

Ascolta questo articolo

Con la pandemia, una categoria di app che ha avuto un’ampia diffusione presso gli utenti è quella per le videochiamate, restate molto popolari anche in seguito col ritorno agli incontri in presenza. Anche Google ha un’app attiva in questa categoria, Google Meet, a proposito della quale ha annunciato diverse novità in arrivo.

Come noto Google Meet permette di cambiare lo sfondo durante le videochiamate, per sostituirlo con un’immagina a piacere presa dal proprio device o scelta tra quelle offerte dalla piattaforma stessa. Orbene, tale funzionalità è destinata a ricevere un aggiornamento in base al quale si potrà usare al posto dello sfondo statico uno sfondo dinamico a 360° che cioè ruoterà seguendo i movimenti del dispositivo. La “magia” di questa funzionalità sarà resa possibile ricorrendo ai sensori a bordo di tutti gli smartphone moderni, nella fattispecie rappresentati da accelerometro e giroscopio.

Se tale miglioria è destinata ad arrivare su Android e iOS nelle prossime settimane (sia in favore degli utenti abbonati a Workspace che di quelli “normali”), già dalla prossima settimana Google consiglierà di non usare più l’originale Google Meet, rappresentata da un logo verde, e di adoperare in sua vece la nuova Google Meet, nata dalla fusione con Duo, rappresentata con i colori di Google, già messa a disposizione sull’app store del robottino verde, ovverosia sul Play Store di Android.

L’ultima novità riguardante Google Meet è forse la più simpatica. Google ha annunciato a partire da oggi il rilascio delle emoji di reazione, per esprimersi senza dover parlare o scrivere, che arriveranno prima su Google Meet per Web, per iOS e sui dispositivi hardware predisposti per tale app. In seguito, ma comunque “presto“, arriveranno anche nella versione per Android. Per assegnare le emoji di reazione basta ricorrere alla faccina sorridente sulla barra degli strumenti: selezionandola si aprirà un panel di 9 emoji e, soffermandosi su ciascuna di esse, sarà anche possibile variarne la tonalità della pelle.

Una volta inviata un’emoji di reazione durante una riunione con la piattaforma Google Meet, il destinatario le vedrà scorrere, con accanto i nomi chi le ha inviate, nella parte sinistra dello schermo.