Google Meet Series One: ecco il kit per il telelavoro e i meeting online

La crescita dello smart working dettata dal coronavirus ha permesso una vera e propria esplosione dei software dedicati alle videoconferenze ed ai meeting online, con sempre più aziende che si sono attrezzate per supportare, nei loro prodotti, questo o quel programma, come Google che, al pari di quanto già fatto da Asus, mettendo a frutto una collaborazione con Lenovo, ha sfoggiato il kit Series One, in supporto della propria piattaforma Meet.

Google Meet Series One, animato lato software da Chrome OS, è formato da una serie di dispositivi, dai 3 ai 5 a seconda della dimensione della stanza da attrezzare, in cui l’elemento centrale è un’unità d’elaborazione, motorizzata da un processore Intel i7 in coppia con un co-processore Edge TPU di Google per il machine learning, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il controllo avviene mediante un touch display da 10.1 pollici che, però, avalla anche i comandi vocali destinati al concierge virtuale Assistant: l’intelligenza artificiale di Mountain View è arruolata anche nelle due smart camera, una da 20.3 e l’altra da 12 megapixel, con risoluzione 4K, in grado non a caso di seguire i partecipanti a una riunione, zoomando automaticamente su chi parla.

Non manca, nel kit Google Meet Series One, una soundbar, “Smart Audio Bar” che, passando per un roster di 8 microfoni, per la tecnologia TrueVoice e il già menzionato co-processore per il machine learning Google Edge TPU, garantisce d’isolare la voce, cancellando rumori ambientali quali il click sulle tastiere o sui tappini delle penne, il suono degli utenti che bevono o dei loro smartphone che vibrano, etc.

Secondo i dati comunicati, Google Meet Series One giungerà anche in Europa (ma non in Italia), nelle colorazioni Chalk e Charcoal, in 3 configurazioni: quella per le stanze piccole, da 2.699 dollari, permetterà di gestire sino a 6 persone. Un po’ come il successivo allestimento (2.999 dollari) per le stanze di media dimensione, che però guadagnerà anche il controller touch e il Mic Pod circolare rivestito in tessuto. La dotazione rimane immutata nel setting (3.999 dollari) per stanze più grandi, con la possibilità di arrivare a supportare anche 10 utenti in contemporanea.