Google Maps: scoperto futuro widget per il traffico nelle vicinanze

Nelle scorse ore, Google ha celebrato, sul proprio blog ufficiale “The Keyword” (La Parola chiave), il raggiungimento del 35 widget, offerti su Android tramite le sue applicazioni: per l’occasione, sono stati elencati i cinque widget funzione preferiti dal suo team, tra i quali ne figura uno ancora inedito ma pronto per essere rilasciato nelle prossime settimane.

Come noto, nella home di Android è possibile collocare i widget, che offrono accesso a tutta una serie di informazioni, come il meteo, le cose da fare, le ultime mail ricevute, etc, in modo rapido, senza che sia necessario aprire l’app ad hoc da cui tali informazioni sono tratte. Presto, tra tali dati, figurerà anche l’indicazione del traffico nei paraggi dell’utente. Il widget menzionato in apertura da Google, infatti, è tratto da Google Maps e, in una forma a square (quadrato con angoli arrotondati), presenta una piccola mappa, col segnaposto blu che indica la posizione dell’utente desunta dal suo GPS.

Le strade, proprio come nell’app completa di GMaps, sono colorate di diverse tonalità, dal verde al rosso passando per il giallo e l’arancione, a seconda dell’intensità del traffico.

Come su tutti i widget, anche in questo caso l’utente potrà effettuarvi lo zoom in, per ingrandire la mappa, o lo zoom out, per rimpicciolirla. A tale scopo, in basso a destra nel widget, si troverà anche il pulsante di ridimensionamento, che, colorato in base allo sfondo, tradisce il supporto del nuovo widget ai principi dei temi dinamici in voga con Android 12. Al momento, il nuovo widget per Google Maps, non ancora introdotto, appare nel formato classico del 2×2, ma non è escluso che, al momento dell’esordio, possa anche esplicarsi in versioni più adatte agli schermi più ampi, magari di un tablet.

Nel frattempo, va ricordato a titolo informativo, che Google Maps ha appena introdotto la funzione per stimare il prezzo dei tratti stradali con pedaggio e, in alcuni mercati (USA e India) anche quella per conoscere la salubrità dell’aria.