Google Maps: partito il roll-out della funzione per conoscere il costo dei pedaggi

Una delle piattaforme più utili in quota Google è senza dubbio rappresentata da Google Maps che, lungi dall’essere una mera app di navigazione da un punto all’altro, offre tutta una serie di informazioni per spostarsi al meglio, basti pensare al prezzo dei carburanti, o all’indicazione di salubrità per la qualità dell’aria. Nelle scorse ore, Mountain View, proprio in relazione a Maps, ha annunciato il roll-out di una novità attesa da molti mesi.

La novità data come in roll-out su Google Maps per Android e iOS (ma non ancora per la versione web based della piattaforma di navigazione di Big G) riguarda un qualcosa di già presente nell’app “cugina” Waze (comprata nel lontano 2013): nello specifico, si tratta di una funzione che, andando oltre quanto era possibile fare in passato (solo “scansare” i percorsi con i pedaggi), permette di avere un “preventivo” di quanto costerà una certa tratta in termini di pedaggi.

Le informazioni in questione, basate sui dati forniti dalle autorità locali, per ora a copertura di oltre 2.000 strade in USA, India, Indonesia, e Giappone, tengono conto di vari parametri, come il metodo di pagamento, l’eventuale utilizzo di un abbonamento, il giorno della settimana dell’attraversamento e la stima del costo nel momento dell’attraversamento della zona a pedaggio.

Va, però, precisato che la funzione in roll-out da parte di Google su Maps, disattivabile dalle opzioni visto che è attiva per impostazione predefinita, non palesa il reale prezzo delle singole strade (condizionabile da convenzioni o sconti sulle varie tratte), ma attiene – in qualità di stima – all’intero tragitto. Inoltre, non è possibile selezionare il tipo di veicolo e tener conto di eventuali sconti supplementari accordati a seconda del metodo di trasporto.

Nel corso dell’annuncio relativo al presente roll-out, svoltosi tramite un tweet per conto dell’account ufficiale di Google Maps e mediante un post sul blog ufficiale del supporto, è stato inoltre dichiarato che, presto, tale implementazione verrà estesa anche in altri paesi, sebbene non sia stato precisato il nome degli stessi, né sia stata fornita una scaletta delle prime ulteriori nazioni a beneficiarne.