Google Maps e Google Foto: novità per rievocare viaggi e vacanze del passato

Causa coronavirus, saranno in molte le persone che non potranno concedersi delle vacanze fuori porta in occasione delle festività natalizie: Google sembra esserne consapevole e, pur avendo approntato per tempo delle soluzioni per consentire di muoversi in sicurezza, ha pensato anche agli utenti in regime di lockdown, con alcune novità a beneficio di Google Maps e Google Foto.

La piattaforma di geolocalizzazione e cartografia di Mountain View, secondo quanto comunicato da Google nel suo blog ufficiale, si avvia a introdurre (coming weeks) una nuova scheda, denominata “Viaggi” (Trips), all’interno della sezione “Spostamenti” (che campeggia nelle impostazioni dell’app, accessibili tippando l’icona dell’utente in alto a destra), in modo da offrire una Timeline che permetta di rievocare viaggi e vacanze del passato.

All’interno della nuova tab, aggiuntiva rispetto alle già presenti Giorno, Luoghi, Città e Mondo, qualora si sia attivata per tempo la cronologia degli spostamenti, sarà possibile vedere una sequenza dei propri viaggi passati, partendo da quello che, in quanto più recente, sarà rappresentato più in grande, rispetto agli altri che scorreranno poco sotto: ogni percorso intrapreso recherà i km fatti, i luoghi visitati, i mezzi usati, etc, e potrà anche essere condiviso con gli altri.

I più impazienti in relazione a tale funzione possono già beneficiare di “Viaggi” all’indirizzo web google.com/travel, ove i percorsi del passato, condivisibili e aggiornabili anche manualmente, includono anche gli hotel, i musei, o i ristoranti per i quali l’utente abbia ricevuto in webmail la relativa prenotazione.

Sempre prossimamente, ma in Google Foto, già reduce da un piccolo round di novità il mese scorso, è accreditato l’arrivo di una simile Timeline (comunque disattivabile attraverso i settings che si occupano della visualizzazione delle foto su mappa) anche nella già operativa mappa che raggruppa, in base ai dati GPS, le proprie foto: quando tale implementazione sarà a regime, l’utente potrà esplorare i percorsi compiuti in un dato giorno, con un corredo di foto, scattate in prima persona o meno, in relazione ai luoghi attraversati.