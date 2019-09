Google Maps: arriva l’integrazione con Siri. Test per la Eyes Free Mode

Gli ultimi due mesi di Google Maps sono stati certamente pregni di novità, con Mountain View che ha introdotto un po’ di Street View a beneficio della navigazione, implementato la gestione dei trasporti misti, la segnalazione dei cantieri in corso, e attenzionato come raggiungere le strutture di recupero dalle dipendenze. Ovviamente, non sono mancati i test.

Tra questi, alcuni dei più importanti hanno riguardato la modalità incognito e la facoltà di disporre, nel mentre ci si muove a piedi, delle indicazioni in realtà aumentata, sovrapposte a ciò che si inquadra con lo smartphone.

Sempre con la finalità di aiutare gli utenti durante gli spostamenti a piedi, Google avrebbe avviato una nuova sperimentazione, chiusa, ma comunque scovata dai programmatori della community XDA Developers analizzando la beta 10.26.67: all’interno di quest’ultima, sono emersi riferimenti alla “Eyes Free Mode“.

Quest’ultima, che dovrebbe esser proposta tramite un banner non appena si avvii una camminata, permetterà – nel caso vi si faccia ricorso (sarà pur sempre disattivabile deflaggando l’apposita voce nelle impostazioni di navigazione relative alle “Opzioni di camminata”) di non dover scrutare di continuo lo smartphone per capire dove andare, dacché verranno messe a disposizione dell’utente delle indicazioni vocali maggiormente esaustive (comprensive dell’avvertimento che si verrà “reindirizzati” nel caso ci si sia allontanati dal giusto percorso). Al momento, non vi sono indicazioni che attestino l’avvio del roll-out di questa feature che, quindi, rimane relegata al rango di test.

Nil desperandum, attestato che l’inizio di settimana di Google Maps ha appena conosciuto il beneficio di almeno una novità già messa a regime, seppur solo in appoggio agli utenti di iOS. A quanto pare, a seguito del rilascio di iOS 13 stabile, Siri è in grado di fornire indicazioni anche basandosi sulle due app googleiane Waze e Maps: sarà sufficiente chiedere a Siri (non solo da smartphone, ma anche nel contesto CarPlay) d’imbastire un percorso usando una delle due applicazioni menzionate (che dovranno essere aggiornate alle ultime versioni) tenendo conto che, in assenza di ogni riferimento alle stesse, continuerà ad essere adoperata l’app di riferimento, Apple Maps.