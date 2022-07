Google Foto: in roll-out un comodo restyling per la UI dei menu della Libreria

Ascolta questo articolo

Assieme a Gmail, Chrome, e YouTube, Foto è probabilmente l’applicazione più attenzionata da Google, visto che, oltre a organizzare in loco le foto, ne permette il backup sul proprio cloud gratuito, offrendo vari servizi, come l’ordinamento delle stampe, e la creazione di contenuti creativi (es. i collage). Proprio tale piattaforma software è stata appena degnata di un nuovo restyling.

Il nuovo rifacimento estetico, giunto dopo la revisione di inizio anno concessa alla Libreria dell’app e alla scheda di Condivisione, e in seguito alla più recente opzione per eliminare un contenuto direttamente dagli album, è stato avvistato, dai redattori di 9to5google nella versione 5.96, ove risulta ancora poco diffusa. Il roll-out, evidentemente messo in campo mediante un ciclo di attivazioni da server remoto, non pare ancora arrivato alla release 5.97 di Google Foto.

Nella sostanza, il vecchio layout prevedeva che, toccando una foto o un video nella Libreria, si disponesse in alto di 4 opzioni, rappresentate da Condividi, Aggiungi a, Elimina, Ordina foto: intervenendo sui 3 puntini accanto, appariva un menu contestuale con altre opzioni mentre, scorrendo verso l’alto, si otteneva il suggerimento dei contatti con cui condividere un contenuto, una mappa del luogo relativo al dove si era realizzato il contenuto, oltre al suggerimento, palesato anche nel caso di selezioni multiple, degli album cui poter aggiungere il contenuto, in forma di foto o video, selezionato.

Con il layout riveduto oggetto del roll-out, lo schema di funzionamento testé illustrato, poco comodo (con le opzioni difficili da raggiungere reggendo il device con una sola mano) negli smartphone moderni dal display sempre allungato, viene rivisto, fornendo le opzioni, anche in numero maggiore, a portata di dita.

Ciò avviene, selezionando ad esempio una foto, con un pop-up che appare nella parte bassa. All’interno dello stesso, si trovano le opzioni per condividere, eliminare, aggiungere a (anche per creare animazioni), cui si affiancano quelle per collocare il contenuto nella cartella bloccata, per cancellarlo dal device, ordinare le stampe, backupparlo, archiviarlo, modificarne la posizione. Col nuovo layout, operando l’estensione con il trascinamento verso l’alto, si ottengono a disposizione anche l’anteprima degli album (per scegliere a quale aggiungere quanto selezionato), l’indicazione dei contatti o dei gruppi recenti cui poter condividere il contenuto, e le info sulla posizione di realizzazione del contenuto.