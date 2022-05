Google Foto: foto cancellate dall’album e overlay con data completa

Ascolta questo articolo

Dopo il maxi aggiornamento primaverile dello scorso Marzo, Google ha destinato un altro corposo round di novità per il suo servizio di organizzazione multimediale Foto che, ora, va a colmare alcune fastidiose lacune precedenti, rispondendo a evidenti bisogni degli utenti dei moderni smartphone, sempre più usi ad avvalersene per realizzare contenuti visuali che poi amano ritrovare con una certa facilità.

La prima novità, da qualche giorno in implementazione su Android e iOS, rimedia al fatto che, in precedenza, per trovare un dato contenuto, occorreva tener premuta e scorrere verso il basso la barra di scorrimento, sino a trovare mese e anno desiderati. Con l’implementazione in atto, scorrendo le foto e video nel feed principale, in alto a sinistra comparirà in overlay l’indicazione del timing (oggi, ieri o, se più indietro, la data completa) sotto il quale vi sarà anche l’indicazione della posizione.

Un’altra novità in arrivo, su Android, visto che è già presente su Google Foto per iOS e web, è quella, riscontrata dal fondatore di Android Police, Artem Russakovskii, che permetterà di cancellare una foto direttamente dall’album: in precedenza, era possibile rimuovere la foto dall’album ma, per cancellarla, bisognava poi procedere a uno step ulteriore, che consisteva nel cercarla all’interno del feed principale, tra le altre ivi presenti, e procedere al relativo deleting.

Ora, invece, con la miglioria appena annunciata dal colosso di Mountain View, scorrendo verso l’alto sulla foto si apre una pagina informativa e, nella barra dei comandi, è presente quale ultima opzione la voce “Sposta nel cestino“.

Il problema della novità in questione è che, per ora, riguarda solo gli album privati. Come noto, Google, però, prevede anche la possibilità di condividere album interi con i propri contatti: nel caso di un album condiviso, tale miglioria non funzionerà. L’utente, nello specifico, dovrà ancora procedere alla vecchia maniera, e – quindi – prima rimuovere la foto dall’album condiviso e, poi, cercarla nel mare magnum del feed principale, e quivi giunto procedere a eliminarla manualmente.