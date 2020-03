Raggiunto un importante traguardo in termini di account falsi rimossi nell’ultimo anno, ben 6.6 miliardi, grazie ad uno strumento in grado di analizzare diversi parametri, tra cui le Pagine o i gruppi cui si sia aderito o il numero di domande di amicizia inviate, Facebook ha avviato un test nel proprio client per Android, nel quale – dal punto di vista estetico – ha operato un leggero passo indietro rispetto alle scelte più recenti.

Con l’ultimo grande restyling, lo staff di Mark Zuckerberg ha virato sul bianco, al limite dell’abbagliante, l’app ufficiale del social ma, a quanto pare, potrebbe essere in atto una parziale retromarcia: diversi utenti, infatti, hanno confermato di aver ricevuto sull’ultima versione dell’app, via attivazione da server remoto, una modifica che, pur lasciando intatta la schermata principale dell’app, è andata a incidere sul menu che si apre toccando l’apposita icona in alto a destra.

Qui, a livello sostanziale, l’utente troverà ancora tutte le opzioni relative alla privacy ed i reminder alle varie sezioni della piattaforma, marketplace compreso ma, a livello estetico, il tutto palesa una nuova veste, sia cromatica che nel layout.

Il bianco, infatti, nel nuovo menu laterale dell’app di Facebook per Android, ha ceduto il posto ad un blu tipico delle origini del social, che – in basso – cede il passo tramite un gradiente al celeste: gli elementi elencati, come detto tutti ancora presenti, vengono ora visualizzati su due colonne affiancate, all’interno di balloon bianchi tendenti al rettangolare.

Il test in oggetto, che non sembra aver riscosso sinora molti consensi, e del quale non è noto se finirà per coinvolgere anche la restante parte dell’interfaccia applicativa, fa seguito ad un analogo esperimento condotto in quel di Novembre, quando – però – la nuance scelta era stata un celeste-lilla e, all’interno di un’inedita barra di navigazione inferiore, campeggiava un ampio pulsante Facebook.