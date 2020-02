Facebook: Foto 3D via AI per il client del social, nuovo restyling per Messenger

Nonostante l’annullamento (causa coronavirus) della conferenza F8 dedicata agli sviluppatori, non cessa il fervore creativo in quel di Menlo Park, con Facebook che ha annunciato due importanti novità, tra cui una funzione creativa per il client standard del social, ed un restyling al Messenger ufficiale dello stesso.

Ormai dal 2018 Facebook integra, nella propria app, la funzione Foto 3D che permette di convertire in 3D una foto bidimensionale: l’unico requisito richiesto, invero limitante per i vecchi device monocamera, era che la foto caricata fosse realizzata in modalità ritratto, cioè da smartphone che disponevano di un sensore aggiuntivo adibito a catturare la terza dimensione.

Ora, però, tramite la propria pressroom dedicata alle iniziative AI, il social ha comunicato il venir meno di tale restrizione visto che sarà possibile caricare anche foto scattate da vecchi smartphone, purché di fascia medio alta (iPhone 7, Galaxy Note 9 ed 8, etc), visto che sarà il machine learning a stimare i dati di profondità dopo aver cercato di indovinare la distanza dei soggetti in foto rispetto allo sfondo.

Per sfruttare la nuova opportunità, che in pratica permetterà anche di ottenere dei suggestivi selfie 3D, è sufficiente aver aggiornato l’app all’ultima release rilasciata nel Play Store o nell’App Store e procedere alla normale creazione di un post (“A cosa stai pensando”). Quivi giunti, scrollando verso il basso, emergerà l’opzione Foto 3D che permetterà di scegliere una normale foto dalla propria galleria per poi averne l’avvenuta pubblicazione dopo qualche istante necessario alla conversazione della stessa.

Infine, un aggiornamento per Messenger, da oggi in roll-out a scaglioni progressivi, ma già in dote ad una piccola porzione degli utenti dell’app. Secondo quanto comunicato, si tratta di un restyling esemplificativo che mira a incentivare la comunicazione visiva, sia come fruizione che come condivisione, rimuovendo la scheda Discover, hub per i giochi ed i bot (comunque rinvenibili cercandoli nell’apposita barra), e trasformando Persone in una sottoscheda (toccando la quale si vedono i contatti attivi) a schermo interno all’interno della sezione destinata alle Storie degli amici.