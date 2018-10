Facebook: arrivano le foto 3D, nuovi strumenti per i Gruppi, e l’estensione delle news locali

Facebook, la creatura social di Mark Zuckerberg, segnata una nuova tacca sulla lista delle sue vittime (Google+ chiude, come già successo – ai suoi tempi – anche al network alternativo “Tsu”), ha comunicato una serie di novità davvero interessanti. Alcune di esse coinvolgono i soli USA, come nel caso dell’estensione della feature “Today In”. mentre altre – per fortuna – sono in roll-out anche nel nostro Paese, basti pensare a quanto previsto per Facebook Gruppi, e in merito alle foto 3D.

Messa ormai da parte l’iniziativa varata in onore del “Coming Out Day” dell’11 Ottobre, grazie alla quale (opzione “came out”) era possibile creare e condividere una Storia per svelarsi al mondo quale appartenenti alla comunità LGBT, la prima notizia relativa all’ambiente facebookiano riguarda una nostra “vecchia” conoscenza, ovvero quella funzione “Today In” annunciata il Gennaio scorso, e da allora in sperimentazione, quale sistema per consentire alle persone di informarsi su ciò che accade nel posto in cui vivono, zone limitrofe annesse.

Le informazioni di tale sezione, presente sia nella versione desktop che mobile del social, sono tratte da publisher e Pagine locali, ed attentamente verificate e filtrate dallo staff di Menlo Park: sino a poco tempo fa, Today In era attiva solo in 12 città americane ma, nelle prossime settimane, l’esperimento coinvolgerà diverse centinaia di nuovi centri urbani statunitensi mentre, per quel che concerne l’Europa, l’appuntamento è rimandato ai prossimi mesi.

Passando a novità, invece, coinvolgenti anche il nostro Paese, Facebook ha annunciato che, da oggi, nel NewsFeed, sarà possibile visualizzare le foto 3D: queste ultime potranno essere caricate, a partire dalle prossime settimane, facendo ricorso ad appositi smartphone muniti di fotocamere doppie.

Oltre a ciò, è in roll-out una nuova opportunità a favore della piattaforma Facebook Gruppi, che dovrebbe permettere ai contenuti di nicchia di trovare ospitalità rispetto al NewsFeed sempre più generalista: si tratta dell’opportunità di creare chat di gruppo che coinvolgano sino a 250 utenti (i quali potranno limitare le notifiche a quelle che li vedono menzionati), con la facoltà di avviare delle chiamate, video o solo audio, con 50 partecipanti in simultanea.