Facebook app: apparso il pulsante "Invia a WhatsApp"

Ultimamente, Facebook sembra essere decisamente attiva sul fronte delle innovazioni. Dopo il riavvio per il rilascio del rinnovato layout web, ed i primi avvistamenti di una versione ridotta di Messenger all’interno del relativo client mobile, secondo alcune testimonianze condivise in Rete, sarebbe il turno di un’ulteriore miglioria, volta a incentivare la confermata convergenza del social con gli altri servizi targati Menlo Park.

Da qualche tempo, infatti, i tecnici di Facebook stanno collaudando un sistema per consentire la condivisione dei post in blu anche su WhatsApp, in modo diretto, senza troppi passaggi: dopo un periodo di sperimentazione limitata, sembra che tale opzione sia in fase di roll-out più diffuso, attualmente su Android, e forse anche su piattaforma iOS, a beneficio di iPhone e iPad.

La novità in oggetto, in sostanza, prevede, portandosi sul post (video, immagine, o testo) di una persona o Pagina, nel momento in cui ci si accinga a condividerlo mediante l’apposito pulsante “Condividi”, posto nella barra delle attività in calce a ciascun contenuto, che appaia una nuova voce, proprio sotto l’attuale “Invia su Messenger” (introdotta per consentire agli utenti di avviare delle discussioni private su quanto leggevano nel social).

Denominata “Invia a WhatsApp“, la nuova voce introdotta nella finestra di condivisione rapida di Facebook permetterà di inviare al volo il contenuto scelto, condividendolo con i propri contatti o all’interno di qualche gruppo (dalla finestra “Invia a” si potranno visualizzare gli utenti contattati frequentemente, o le chat avviate di recente).

Il ricevente, nell’eventualità che si tratti di un testo, visualizzerà un link premendo sul quale potrà accedere, dall’app Facebook (che dovrà esser stata preinstallata), al contenuto in questione. Diversamente, nel caso si tratti di un video, stante il supporto alla riproduzione degli stessi in modalità picture-in-picture, sarà possibile visualizzarlo direttamente all’interno di WhatsApp, senza la necessità di aprire Facebook.