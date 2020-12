Facebook abbraccia su Android e iOS "il lato oscuro" della dark mode

Nonostante se ne parli da diverso tempo, la modalità scura, nota anche come dark theme o dark mode, ha toccato diverse applicazioni di Menlo Park, tra cui anche Instagram e (dopo lunga attesa) WhatsApp, lasciando molto indietro Facebook, che ha potuto approcciarla solo su computer, via browser o, lato mobile, nell’esperienza alleggerita di Facebook Lite. Per fortuna, la lacuna in questione è stata alfine sanata, attraverso un roll-out in corso di svolgimento negli ultimi giorni, per il relativo client Android/iOS.

A partire dal 5 Dicembre, infatti, risulta essere partita la distribuzione della modalità scura nell’app multipiattaforma di Facebook, con beneficio per i dispositivi muniti di un display AMOLED, che potranno guadagnare qualche frazione di autonomia in più, e per la vista, meno stressata rispetto alla consueta interfaccia, poco adatta a essere consultata nelle ore serali.

Secondo quanto messo in atto dal team di Mark Zuckerberg, la modalità scura di Facebook, ormai completa in tutto, coinvolge l’intera interfaccia dell’app, compreso il NewsFeed, i post, l’area dei commenti, il Marketplace, e i menu delle impostazioni e delle notifiche: il tutto risulta calibrato non in nero, ma secondo profonde gradazioni di grigio scuro, onde preservare la leggibilità dei contenuti.

Per attivare la modalità scura, disponendo delle ultime release dell’app, ed avendo beneficiato dell’attivazione da server remoto, solitamente scaglionata, è sufficiente recarsi in alto a destra a Facebook avviato, all’icona dei 3 puntini sovrapposti: da qui, toccata la voce “Impostazioni e privacy“, si potrà entrare nella sezione “Modalità sfondo nero” e scegliere tra tre voci alternative.

“Non attiva” lascerà le cose come stanno, con la classica interfaccia in bianco, “Attiva” metterà in atto i cambiamenti cromatici accennati, e “Usa le impostazioni di sistema” adeguerà l’interfaccia dell’app Facebook alle scelte messe in atto per quella del sistema operativo, virando alla dark mode nel caso anche quest’ultimo si sia messo in “abito da sera“.