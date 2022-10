Evento Microsoft: novità per Teams, Edge e in tandem con Apple

Ascolta questo articolo

Nell’evento Microsoft Ignite 2022 che ha visto esibire accessori hi-tech, all-in-one, notebook e convertibili per lo più in tema Surface, il colosso di Redmond diretto da Satya Nadella ha annunciato anche diverse novità lato software.

In tandem con Apple, si è reso noto (con l’avvio già da oggi per gli insider e dal 11 Novembre per gli utenti delle release stabili di Windows 11) che il servizio di cloud storage della mela morsicata, cioè l’iCloud, sarà integrato in Foto, l’app Gallery di Windows tal che dalla stessa si potranno vedere foto e video del proprio iPhone: basterà solo scaricare dal Microsoft Store l’app iCloud e avviare la sincronizzazione. Già da tempo (circa due anni) disponibile per console Xbox, Apple TV arriverà pure (in preview forse già entro fine anno) su Windows (forse anche sul 10 non essendovi una precisazione che favorisca l’11), assieme – questa una bella sorpresa – ad Apple Music, con ambedue le piattaforme di streaming ovviamente scaricabili dal Microsoft Store.

Come noto, attraverso l’app Avatar nel Microsoft Store si possono creare avatar personalizzati (sino a 3) da usare nelle riunioni su Teams “con gesti per reagire agli argomenti“: nel corso dell’evento sono stati annunciati nuovi Avatar e dettagli sul programma, che arriverà in anteprima a Dicembre, di Teams Premium, comprensivo di “attività generate dall’intelligenza artificiale e guide alle riunioni” (nel secondo caso per scegliere l’esperienza di riunione più adatta per il cliente) che, a quanto pare, dovrebbe costare 10 dollari per utente al mese (più dei 6 dollari mese-utente del piano base di Google Workspace ma meno dei 15 dollari per utente-mese di Zoom Pro).

Passando infine al browser Edge, Microsoft ha annunciato l’arrivo, in anteprima, della funzione Edge Workspaces che sarà utile quando, a un team esistente, già al lavoro su un progetto, si aggiungeranno nuovi membri: in questo caso, al posto di ricondividere tanti link e file basterà condividere direttamente le schede del browser (destinate a evolversi con la maturazione del progetto) che li contengono.

In quota sicurezza, il browser Edge (ormai da tempo a base Chromium) guadagna la protezione dagli errori nella digitazione dell’url dei siti (per evitare di finire su quelli truffaldini che cambiano solo qualche lettera), le impostazioni più conservative (es. la disattivazione della compilazione JavaScript just-in-time) sui siti sconosciuti: in quota accessibilità, invece, su Edge arrivano i “sottotitoli in tempo reale durante la riproduzione dell’audio“.