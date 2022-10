Non solo computer: Microsoft presenta anche gli accessori hi-tech per il lavoro

Ascolta questo articolo

All’evento Surface, Microsoft ha presentato, oltre al notebook Surface Laptop 5 e al computer all-in-one Surface Studio 2+, assieme al convertibile Surface Pro 9 anche diversi accessori hi-tech (tra cui alcuni prodotti mostrati al Microsoft Ability Summit di Maggio, come un supporto per il pollice, una coda del mouse, “le impugnature adattive stampate in 3D di Shapeways, che sono compatibili con Microsoft Business Pen e Microsoft Classroom Pen 2“) con un occhio di riguardo al mondo delle professioni.

L’Audio Dock, dispone di una USB 3.2 Type-A di 2a gen, utile ad esempio per il collegamento a un PC, di una USB 3.1 Type-C di 2a gen per i dati, di una HDMI 2.0 (per flussi video sino a 4K60) e di una USB 3.1 Type-C di 2a gen con power delivery sino a 7,5 W e, per connettere un secondo schermo, il supporto al Dual Display e alla DisplayPort alt mode. Per l’ascolto della musica (con risposta in frequenza da 70 a 20.000 Hz) ma anche per le video-riunioni ibride (da 200 a gli 8.000 Hz) mette a disposizione, grazie a Omnisonic, anche due tweeter da 5 W per le frequenze medio-alte e un woofer da 15 W per quelle basse.

Non mancano nel dispositivo Audio Dock, ovviamente, i microfoni omnidirezionali (con tanti di LED di stato), ma latitano porte audio tradizionali (coassiali, RCA, jack da 3,5 mm).

Molto utile sarà senz’altro il controller Presenter+, usabile per le presentazioni su PowerPoint, Apple Keynote e Prezi, eseguite su sistemi Windows (10 o 11) e Mac OS (12): sulla sua piccola superficie c’è il pulsante per attivare il puntatore, quello per fare lo stesso col microfono (dotato di LED di stato e atto a garantire la compatibilità del prodotto con Teams) e i pulsanti, programmabili, per andare avanti o tornare indietro nel carosello delle slide. Di base ha una batteria da 95 mAh che, caricata in 2 ore, mediante Type-C o dock di ricarica, offre a detta di Redmond sino a 2 giorni di autonomia.

Anch’esso senza prezzo e dati sulla distribuzione, l’Adaptive Hub è uno speciale scatolotto che permette di collegare ai dispositivi Surface, in wireless o via cavo Type-C, sino a tre dispositivi e, in wireless, sino a quattro Adaptive Buttons.