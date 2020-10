10 anni di Instagram festeggiati con e-commerce, anti depressione / bullismo, migliorie per Storie/Reels

Instagram, nell’ambito delle iniziative volte a festeggiare con i propri utenti i suoi primi 10 anni di vita, ha avviato il rilascio di diverse novità, tra cui alcune in supporto delle persone con difficoltà psicologiche, o vittime di bullismo, ed altre in tema di e-commerce, senza dimenticare piccole migliorie ai Reels ed alle Storie.

Secondo recenti statistiche, vi sono 300 milioni di persone affette da depressione nel mondo e, ciò nonostante, parlare di salute mentale è ancora un tabù: Instagram, molto popolare tra i giovani, ha pensato di fare qualcosa, in tal senso, per la sua base di utenti, pari a circa 1 miliardo di persone, attraverso un pop-up che apparirà quando si cercheranno argomenti come suicidio, depressione, o autolesionismo: al suo interno, sarà possibile annullare la ricerca e tornare al feed, chiedere supporto, ottenendo un collegamento verso professionisti del settore, o visualizzare comunque i post cercati, dopo la domanda di routine volta ad accertare che non si abbia necessità di alcun aiuto e, quindi, si sia solo interessati ad approfondire l’argomento.

Altra iniziativa meritoria messa in campo da Instagram, secondo quanto riportato da Engadget, riguarda le nuove misure messe in campo contro il bullismo: l’attuale avviso, che invita a ripensare quel che si sta scrivendo qualora risolti offensivo o aggressivo, sarà sostituito da un alert che, pur non bloccando la condivisione, avviserà che la stessa potrebbe far incorrere nella sospensione dell’account. Inoltre, da Menlo Park è partito anche il test che mette in campo l’occultamento automatico di quei commenti somiglianti ad altri già segnalati in passato.

Dal direttore operativo di Instagram, Justin Osofsky, giungono le notizie relative all’esperienza di acquisto in-app, che trasformano ancor di più la piattaforma di photo sharing in un negozio online aperto h24: nello specifico, la funzione check-out, introdotta nel 2019, ora sbarca anche nella funzione dei video corti, Reels, e nella sezione/app IGTV, dedicata ai video lunghi, con creators e piccole imprese che potranno mostrare e taggare i propri prodotti in un video, e l’utente che, messili nel carrello, potrà finalizzare l’acquisto in-app o sul sito del rivenditore.

Sempre puntuale, il leaker Alessandro Paluzzi, dopo la segnalazione di inizio Settembre relativa al restyling della schermata dei Reels, simile a quella di TikTok, ha riferito, come pure l’esperto Matt Navarra, che il nuovo design sembrerebbe essere il roll-out per qualche utente. Anche la novità del nuovo layout per le Storie salvate in Archivio è in roll-out, secondo un comunicato ufficiale che ne ha annunciato il rilascio in concomitanza col 10° anniversario della piattaforma che, di conseguenza, potrà contare su un archivio delle Storie strutturato per schede, affiancato dai filtri per calendario e posizione.