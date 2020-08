Vincenzo De Luca show contro Matteo Salvini: "Sembra un venditore di cocco o un parcheggiatore abusivo"

Vincenzo De Luca ha cominciato a diventare virale sul web durante il periodo del lockdown in Italia a causa del Coronavirus, quando pubblicava alcuni video sul suo profilo Facebook. In queste circostanze il presidente della regione Campania parlava, senza peli sulla lingua, della criticità del momento, non risparmiandosi con alcune dichiarazioni pesanti.

Le sue clip sono apparse addirittura nel profilo Instagram di Naomi Campbell, anche se in realtà si trattava di un repost della scrittrice palestinese Rula Jebreal. La giornalista, sui social, aveva pubblicato alcuni dei video più famosi dei mesi scorsi, in cui alcuni sindaci e amministratori locali lanciavano degli appelli molto minacciosi ai cittadini per evitare di farli uscire di casa.

Il nuovo attacco di Vincenzo De Luca a Matteo Salvini

Spesso, nei video pubblicati in passato, il presidente della regione Campania ha lanciato delle frecciatine nei confronti di Matteo Salvini. In un video pubblicato sempre sui social, dopo l’attacco del leader della Lega per i festeggiamenti della Coppa Italia a Napoli, lo ha definito come un somaro con la faccia da fondoschiena usurato.

In questi giorni Matteo Salvini ha visitato l’ospedale Ruggi di Salerno, ove ha lanciato alcune frecciatine su Vincenzo De Luca. Tuttavia la sua risposta non si è fatta attendere: “Sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi si sono rivelati esponenti politici con la camicia fuori dai pantaloni con alla guida il leader dei venditori di cocco. In portineria gli hanno detto che il parcheggio è già gestito e il cocco non serviva”.

Infine parla anche di Flavio Briatore, curato nei giorni all’ospedale San Raffaele: “Inviamo i nostri auguri affettuosi a Flavio Briatore che si cura, come ha detto lui, per una prostatite ai polmoni. I nostri auguri gli arrivano anche se ho visto che ha fatto una intervista e sta benissimo. Oltre agli auguri mando anche un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie e pericolose”.