Tragedia dei migranti, Mimmo Lucano: "I veri colpevoli non sono i trafficanti di uomini"

Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, dopo la tragedia del Mediterraneo che ha visto 140 profughi perdere la vita in soli due giorni, ha dichiarato che la colpa non è dei trafficanti di uomini e degli scafisti, ma del governo italiano che si mostra insensibile e indifferente davanti a quanto sta avvenendo in Libia, e arriva a difendere i trafficanti definendoli non colpevoli, ma addirittura delle “vittime”.

Il commento del sindaco di Riace arriva dopo le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha detto di voler fermare a tutti i costi i flussi migratori colpendo direttamente i trafficanti di vite umane. Una dichiarazione che Lucano non ha condiviso, replicando che la “i crimini dell’umanità non sono quegli degli scafisti che imbarcano i profughi, ma la politica di Matteo Salvini dei porti chiusi“.

Il sindaco del comune della Calabria ha anche detto di essere triste per non poter tornare a Riace in quanto indagato dalla procura di Locri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un termine, quello di “clandestino, che secondo il ragionamento del primo cittadino di Riace non dovrebbe nemmeno esistere nel vocabolario, poiché lederebbe i diritti dei profughi a espatriare.

Le dichiarazioni di Lucano sui trafficanti hanno trovato pronta risposta non solo da parte del governo, ma anche da parte dell’oppisizione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha detto: “Adesso basta, non ne possiamo più dei continui deliri di Mimmo Lucano. Ricordiamo che gli scafisti sono coloro che lucrano sulle vite umane, sfruttandone ogni debolezza e disperazione, con il colpevole sostegno delle Ong”.

E, in serata, è arrivato anche il commento su Twitter del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il leader della Lega ha commentato le parole di Lucano con toni decisamente coloriti: “Gli scafisti sono ‘vittime’. Questo non sta bene…!!!“. Il resto dei puntini sospensivi lo lasciamo all’immaginazione dei lettori.